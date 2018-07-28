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الجامعة العربية تدعو إلى استعادة الاستقرار في تونس

"أبو الغيط" حث على سرعة اجتياز المرحلة المضطربة

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم (الاثنين)، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد المفاجئ إقالة الحكومة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان نقلته "رويترز"، أن الأمين العام أعرب خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

وأشارت إلى أن "الجرندي" أطلع "أبو الغيط" على الموقف في تونس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجامعة العربية تدعو إلى استعادة الاستقرار في تونس
سبق

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم (الاثنين)، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد المفاجئ إقالة الحكومة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان نقلته "رويترز"، أن الأمين العام أعرب خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

وأشارت إلى أن "الجرندي" أطلع "أبو الغيط" على الموقف في تونس.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
07:53 PM

الجامعة العربية تدعو إلى استعادة الاستقرار في تونس

"أبو الغيط" حث على سرعة اجتياز المرحلة المضطربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم (الاثنين)، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد المفاجئ إقالة الحكومة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان نقلته "رويترز"، أن الأمين العام أعرب خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

وأشارت إلى أن "الجرندي" أطلع "أبو الغيط" على الموقف في تونس.

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