"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع
تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-15
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:50 AM
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع
تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.