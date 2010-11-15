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"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:50 AM

"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على المهد ووادي الفرع

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظتَي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٢ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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