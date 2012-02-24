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"بلدي ظهران الجنوب" يستعرض سير المشاريع وينوه بتبرع مواطنين لربط القرى

أوصى بجلسة طارئة مع رجال الأعمال لمناقشة تطوير الجانب الاستثماري

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب، اليوم، جلسته العادية التاسعة والسبعين، في مقر المجلس برئاسة عوض فرحان الوادعي، وحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف وجميع الأعضاء.

وفي بداية الجلسة ثمن المجلس عالياً تبرع مواطنين بجزء من أملاكهم لربط الطريق الدائري الشرقي بمخطط الشط المؤدي إلى وسط المدينة، كما أكد "الوادعي" أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد.

وقال الوادعي: إن الاجتماع خُصّص لمناقشة سير المشاريع الجاري تنفيذها، واستعرض المجلس تقارير لجان المشاريع والاستثمار، ونتائج زيارة المجلس لمقر الوزارة في الرياض وأمانة عسير؛ لمتابعة دعم الوزارة لمحافظة ظهران الجنوب بعدد من المشاريع، خاصة ما يتعلق بمشاريع درء أخطار السيول والصيانة الوقائية والطريق البديل غرب المحافظة، وإكمال البنية التحتية لمخططات النازحين بتكلفة تزيد على 70 مليون ريال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مضيفًا أن دراسات تلك المشاريع سلمت لأمانة منطقة عسير.

وأوضح الوادعي أنه لم يعتمد في ميزانية هذا العام أي مشاريع الباب الرابع، وأنهم ينتظرون أي مبادرات لتلبية مطالب المواطنين، خاصة مشاريع السفلتة، مبيّنًا أن المجلس ناقش حصر المخططات السكنية وآلية توزيعها وفق الآليات التي سوف تعتمدها الوزارة بعد دمج وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

واستعرض المجلس تقريرًا عن جولة المجلس لمشروع البوابة الجنوبية للمحافظة برفقة محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح، الذي أقره المجلس عام 1436هـ وتأخر تنفيذه بسبب الاختلاف على تحديد الموقع، ونفذ بشكل رائع ليتوافق مع مشاريع تحسين المشهد الحضري التي وجه بها أمير منطقة عسير.

وأوصى المجلس بعقد جلسة طارئة مع رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة آلية تطوير الجانب الاستثماري في المحافظة.

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"بلدي ظهران الجنوب" يستعرض سير المشاريع وينوه بتبرع مواطنين لربط القرى
سبق

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب، اليوم، جلسته العادية التاسعة والسبعين، في مقر المجلس برئاسة عوض فرحان الوادعي، وحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف وجميع الأعضاء.

وفي بداية الجلسة ثمن المجلس عالياً تبرع مواطنين بجزء من أملاكهم لربط الطريق الدائري الشرقي بمخطط الشط المؤدي إلى وسط المدينة، كما أكد "الوادعي" أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد.

وقال الوادعي: إن الاجتماع خُصّص لمناقشة سير المشاريع الجاري تنفيذها، واستعرض المجلس تقارير لجان المشاريع والاستثمار، ونتائج زيارة المجلس لمقر الوزارة في الرياض وأمانة عسير؛ لمتابعة دعم الوزارة لمحافظة ظهران الجنوب بعدد من المشاريع، خاصة ما يتعلق بمشاريع درء أخطار السيول والصيانة الوقائية والطريق البديل غرب المحافظة، وإكمال البنية التحتية لمخططات النازحين بتكلفة تزيد على 70 مليون ريال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مضيفًا أن دراسات تلك المشاريع سلمت لأمانة منطقة عسير.

وأوضح الوادعي أنه لم يعتمد في ميزانية هذا العام أي مشاريع الباب الرابع، وأنهم ينتظرون أي مبادرات لتلبية مطالب المواطنين، خاصة مشاريع السفلتة، مبيّنًا أن المجلس ناقش حصر المخططات السكنية وآلية توزيعها وفق الآليات التي سوف تعتمدها الوزارة بعد دمج وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

واستعرض المجلس تقريرًا عن جولة المجلس لمشروع البوابة الجنوبية للمحافظة برفقة محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح، الذي أقره المجلس عام 1436هـ وتأخر تنفيذه بسبب الاختلاف على تحديد الموقع، ونفذ بشكل رائع ليتوافق مع مشاريع تحسين المشهد الحضري التي وجه بها أمير منطقة عسير.

وأوصى المجلس بعقد جلسة طارئة مع رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة آلية تطوير الجانب الاستثماري في المحافظة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
06:30 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:02 PM

"بلدي ظهران الجنوب" يستعرض سير المشاريع وينوه بتبرع مواطنين لربط القرى

أوصى بجلسة طارئة مع رجال الأعمال لمناقشة تطوير الجانب الاستثماري

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بندر آل عوض - الرياض
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عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب، اليوم، جلسته العادية التاسعة والسبعين، في مقر المجلس برئاسة عوض فرحان الوادعي، وحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف وجميع الأعضاء.

وفي بداية الجلسة ثمن المجلس عالياً تبرع مواطنين بجزء من أملاكهم لربط الطريق الدائري الشرقي بمخطط الشط المؤدي إلى وسط المدينة، كما أكد "الوادعي" أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد.

وقال الوادعي: إن الاجتماع خُصّص لمناقشة سير المشاريع الجاري تنفيذها، واستعرض المجلس تقارير لجان المشاريع والاستثمار، ونتائج زيارة المجلس لمقر الوزارة في الرياض وأمانة عسير؛ لمتابعة دعم الوزارة لمحافظة ظهران الجنوب بعدد من المشاريع، خاصة ما يتعلق بمشاريع درء أخطار السيول والصيانة الوقائية والطريق البديل غرب المحافظة، وإكمال البنية التحتية لمخططات النازحين بتكلفة تزيد على 70 مليون ريال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مضيفًا أن دراسات تلك المشاريع سلمت لأمانة منطقة عسير.

وأوضح الوادعي أنه لم يعتمد في ميزانية هذا العام أي مشاريع الباب الرابع، وأنهم ينتظرون أي مبادرات لتلبية مطالب المواطنين، خاصة مشاريع السفلتة، مبيّنًا أن المجلس ناقش حصر المخططات السكنية وآلية توزيعها وفق الآليات التي سوف تعتمدها الوزارة بعد دمج وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

واستعرض المجلس تقريرًا عن جولة المجلس لمشروع البوابة الجنوبية للمحافظة برفقة محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح، الذي أقره المجلس عام 1436هـ وتأخر تنفيذه بسبب الاختلاف على تحديد الموقع، ونفذ بشكل رائع ليتوافق مع مشاريع تحسين المشهد الحضري التي وجه بها أمير منطقة عسير.

وأوصى المجلس بعقد جلسة طارئة مع رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة آلية تطوير الجانب الاستثماري في المحافظة.

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