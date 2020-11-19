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وزير الزراعة الدنماركي يستقيل بسبب سوء تعامله مع خطة إعدام حيوان المنك

بعدما أعلنت الحكومة التخلص من ملايين الحيوانات دون سن التشريعات اللازمة

قال وزير الزراعة الدنماركي موجينز جنسن اليوم الأربعاء إنه سيتنحى عن منصبه بعد أن واجه ضغوطًا شديدة بسبب سوء تعامله مع خطة بلاده لإعدام حيوان المنك، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، بدأت الضغوط تتراكم على "جنسن" بعد أن تبيّن أن حكومة الأقلية الديمقراطية الاشتراكية التي يرأسها أعلنت خطة للإعدام الجماعي لما يصل إلى 17 مليون حيوان منك في 4 نوفمبر دون سن التشريعات اللازمة.

وقررت الدنمارك إعدام الحيوانات التي يتم تربيتها من أجل فرائها بسبب مخاوف من انتقال نسخة معدلة من فيروس كورونا من المنك إلى البشر؛ وهو ما قد يعرّض فاعلية اللقاح في المستقبل إلى الخطر.

وأوضح في بيان أنه استقال لأنه لم يعد يحظى بتأييد غالبية الأحزاب في البرلمان الدنماركي، مضيفًا: "من الواضح أن وزارتي قد ارتكبت خطأ فيما يتعلق بإعلان الحكومة قرار إعدام كل حيوانات المنك في البلاد. لقد اعتذرت عن ذلك من قبل. أعتذر مرة أخرى، وأتحمل المسؤولية عن ذلك".

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وزير الزراعة الدنماركي يستقيل بسبب سوء تعامله مع خطة إعدام حيوان المنك
سبق

قال وزير الزراعة الدنماركي موجينز جنسن اليوم الأربعاء إنه سيتنحى عن منصبه بعد أن واجه ضغوطًا شديدة بسبب سوء تعامله مع خطة بلاده لإعدام حيوان المنك، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، بدأت الضغوط تتراكم على "جنسن" بعد أن تبيّن أن حكومة الأقلية الديمقراطية الاشتراكية التي يرأسها أعلنت خطة للإعدام الجماعي لما يصل إلى 17 مليون حيوان منك في 4 نوفمبر دون سن التشريعات اللازمة.

وقررت الدنمارك إعدام الحيوانات التي يتم تربيتها من أجل فرائها بسبب مخاوف من انتقال نسخة معدلة من فيروس كورونا من المنك إلى البشر؛ وهو ما قد يعرّض فاعلية اللقاح في المستقبل إلى الخطر.

وأوضح في بيان أنه استقال لأنه لم يعد يحظى بتأييد غالبية الأحزاب في البرلمان الدنماركي، مضيفًا: "من الواضح أن وزارتي قد ارتكبت خطأ فيما يتعلق بإعلان الحكومة قرار إعدام كل حيوانات المنك في البلاد. لقد اعتذرت عن ذلك من قبل. أعتذر مرة أخرى، وأتحمل المسؤولية عن ذلك".

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:03 AM

وزير الزراعة الدنماركي يستقيل بسبب سوء تعامله مع خطة إعدام حيوان المنك

بعدما أعلنت الحكومة التخلص من ملايين الحيوانات دون سن التشريعات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الزراعة الدنماركي موجينز جنسن اليوم الأربعاء إنه سيتنحى عن منصبه بعد أن واجه ضغوطًا شديدة بسبب سوء تعامله مع خطة بلاده لإعدام حيوان المنك، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، بدأت الضغوط تتراكم على "جنسن" بعد أن تبيّن أن حكومة الأقلية الديمقراطية الاشتراكية التي يرأسها أعلنت خطة للإعدام الجماعي لما يصل إلى 17 مليون حيوان منك في 4 نوفمبر دون سن التشريعات اللازمة.

وقررت الدنمارك إعدام الحيوانات التي يتم تربيتها من أجل فرائها بسبب مخاوف من انتقال نسخة معدلة من فيروس كورونا من المنك إلى البشر؛ وهو ما قد يعرّض فاعلية اللقاح في المستقبل إلى الخطر.

وأوضح في بيان أنه استقال لأنه لم يعد يحظى بتأييد غالبية الأحزاب في البرلمان الدنماركي، مضيفًا: "من الواضح أن وزارتي قد ارتكبت خطأ فيما يتعلق بإعلان الحكومة قرار إعدام كل حيوانات المنك في البلاد. لقد اعتذرت عن ذلك من قبل. أعتذر مرة أخرى، وأتحمل المسؤولية عن ذلك".

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