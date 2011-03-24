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"غرفة مكة" توقع اتفاقية لتطوير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بهدف تقديم الدعم الاستشاري وتطوير أنظمتها المالية والإدارية والتقنية

أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، اتفاقية مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع؛ بهدف تقديم الدعم الاستشاري للجمعية، وتطوير أنظمتها المالية والإدارية والتقنية، بما يواكب متطلبات العصر، ويرقى بأداء الجمعية لتواكب واجباتها وفق أحدث الأساليب العملية والعملية.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن الاتفاقية تأتي تعضيدا للتعاون البناء مع الجهات الخيرية في مجالات التطوير الهادفة لخدمة المصلحة العامة والمجتمع، مبينا أن اجتماعاً دورياً للجنة الاستشارية للاتفاقية، ضم عضوي مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، المهندس معن حريري والمهندس مصطفى رجب، وعبدالرازق الثمالي، وفريق جمعية عون التقنية جهة التطوير البرمجي للمشروع، جرى فيه بحث استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة وسبل التطوير وجدول العمل الزمني.

وأشار إلى أن وتيرة العمل تسير بتسارع بعد أن سخرت غرفة مكة المكرمة كافة الإمكانيات الاستشارية وممكنات النجاح لفرق العمل الست التي اقتضاها المشروع باختصاصاتها المتعددة "المالي، والإداري، والتقني، والاستثماري، والإعلامي والتسويقي".

ولفت المهندس معتوق إلى أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة جهة خيرية تخدم القرآن الكريم والمجتمع أبدت رغبتها في تطوير أعمالها بما يحقق أهدافها، بالتوافق مع غرفة مكة المكرمة كرائد في التطوير الإداري والتقني والمالي بما لها من خبرات وتجارب في هذا المجال، فجاءت هذه الاتفاقية تحقيقا للشراكة المجتمعية الفعالية ودورها الأساسي في تحقيق أهداف التنمية والتطوير بما يواكب متطلبات رؤية 2030.

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"غرفة مكة" توقع اتفاقية لتطوير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
سبق

أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، اتفاقية مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع؛ بهدف تقديم الدعم الاستشاري للجمعية، وتطوير أنظمتها المالية والإدارية والتقنية، بما يواكب متطلبات العصر، ويرقى بأداء الجمعية لتواكب واجباتها وفق أحدث الأساليب العملية والعملية.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن الاتفاقية تأتي تعضيدا للتعاون البناء مع الجهات الخيرية في مجالات التطوير الهادفة لخدمة المصلحة العامة والمجتمع، مبينا أن اجتماعاً دورياً للجنة الاستشارية للاتفاقية، ضم عضوي مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، المهندس معن حريري والمهندس مصطفى رجب، وعبدالرازق الثمالي، وفريق جمعية عون التقنية جهة التطوير البرمجي للمشروع، جرى فيه بحث استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة وسبل التطوير وجدول العمل الزمني.

وأشار إلى أن وتيرة العمل تسير بتسارع بعد أن سخرت غرفة مكة المكرمة كافة الإمكانيات الاستشارية وممكنات النجاح لفرق العمل الست التي اقتضاها المشروع باختصاصاتها المتعددة "المالي، والإداري، والتقني، والاستثماري، والإعلامي والتسويقي".

ولفت المهندس معتوق إلى أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة جهة خيرية تخدم القرآن الكريم والمجتمع أبدت رغبتها في تطوير أعمالها بما يحقق أهدافها، بالتوافق مع غرفة مكة المكرمة كرائد في التطوير الإداري والتقني والمالي بما لها من خبرات وتجارب في هذا المجال، فجاءت هذه الاتفاقية تحقيقا للشراكة المجتمعية الفعالية ودورها الأساسي في تحقيق أهداف التنمية والتطوير بما يواكب متطلبات رؤية 2030.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
06:33 PM

"غرفة مكة" توقع اتفاقية لتطوير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بهدف تقديم الدعم الاستشاري وتطوير أنظمتها المالية والإدارية والتقنية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، اتفاقية مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع؛ بهدف تقديم الدعم الاستشاري للجمعية، وتطوير أنظمتها المالية والإدارية والتقنية، بما يواكب متطلبات العصر، ويرقى بأداء الجمعية لتواكب واجباتها وفق أحدث الأساليب العملية والعملية.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن الاتفاقية تأتي تعضيدا للتعاون البناء مع الجهات الخيرية في مجالات التطوير الهادفة لخدمة المصلحة العامة والمجتمع، مبينا أن اجتماعاً دورياً للجنة الاستشارية للاتفاقية، ضم عضوي مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، المهندس معن حريري والمهندس مصطفى رجب، وعبدالرازق الثمالي، وفريق جمعية عون التقنية جهة التطوير البرمجي للمشروع، جرى فيه بحث استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة وسبل التطوير وجدول العمل الزمني.

وأشار إلى أن وتيرة العمل تسير بتسارع بعد أن سخرت غرفة مكة المكرمة كافة الإمكانيات الاستشارية وممكنات النجاح لفرق العمل الست التي اقتضاها المشروع باختصاصاتها المتعددة "المالي، والإداري، والتقني، والاستثماري، والإعلامي والتسويقي".

ولفت المهندس معتوق إلى أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة جهة خيرية تخدم القرآن الكريم والمجتمع أبدت رغبتها في تطوير أعمالها بما يحقق أهدافها، بالتوافق مع غرفة مكة المكرمة كرائد في التطوير الإداري والتقني والمالي بما لها من خبرات وتجارب في هذا المجال، فجاءت هذه الاتفاقية تحقيقا للشراكة المجتمعية الفعالية ودورها الأساسي في تحقيق أهداف التنمية والتطوير بما يواكب متطلبات رؤية 2030.

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