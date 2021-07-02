في مقطع متداول.. موظف يعتدي على عامل بسوق الخضار المركزي بجدة

"التركي" وجه بإيقافه والتحقيق معه وتطبيق النظام بحقه

كشفت أمانة محافظة جدة عن ملابسات المقطع المتداول الذي احتوى على تعدي موظف في إدارة سوق الفاكهة والخضار المركزي، على أحد العاملين في السوق مساء أمس الخميس.



ووجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بإيقاف الموظف بإدارة السوق عن العمل، وإحالته للتحقيق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.



وأكدت أمانة محافظة جدة أن ما حدث يعد مخالفة جسيمه لسياسة الأمانة، مشيرة بأن كل من يتجاوز النظام ستطبق بحقه الأنظمة.