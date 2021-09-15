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مجدداً.. الجيش الأمريكي يحذر جنوده الرافضين للقاح "كورونا" بالتسريح من الخدمة

بدأ تنفيذ القرار منذ أواخر أغسطس

جدد الجيش الأمريكي تحذير جنوده الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، بوقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.

وذكر الجيش أنه بدأ تنفيذ هذا الأمر منذ أواخر أغسطس، وأنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناءً على دواعٍ طبية أو دينية أو إدارية مشروعة، وفقاً لـ"رويترز".

وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح "فايزر" بشكل رسمي في أغسطس الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجدداً.. الجيش الأمريكي يحذر جنوده الرافضين للقاح "كورونا" بالتسريح من الخدمة
سبق

جدد الجيش الأمريكي تحذير جنوده الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، بوقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.

وذكر الجيش أنه بدأ تنفيذ هذا الأمر منذ أواخر أغسطس، وأنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناءً على دواعٍ طبية أو دينية أو إدارية مشروعة، وفقاً لـ"رويترز".

وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح "فايزر" بشكل رسمي في أغسطس الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
03:08 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
06:14 PM

مجدداً.. الجيش الأمريكي يحذر جنوده الرافضين للقاح "كورونا" بالتسريح من الخدمة

بدأ تنفيذ القرار منذ أواخر أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد الجيش الأمريكي تحذير جنوده الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، بوقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.

وذكر الجيش أنه بدأ تنفيذ هذا الأمر منذ أواخر أغسطس، وأنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناءً على دواعٍ طبية أو دينية أو إدارية مشروعة، وفقاً لـ"رويترز".

وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح "فايزر" بشكل رسمي في أغسطس الماضي، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.

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