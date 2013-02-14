حائل.. زراعة أكثر من مليون زهرة لتزيين الطرق الرئيسة والميادين
ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري
قامت أمانة منطقة حائل ممثلةً بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بزراعة ما يقارب مليون ومائة ألف زهـرة موسمية بمدينة حائل، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري.
وأوضحت الأمانة أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة وخاصة فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل: ماري جولد، وبتونيا، واقحوان، وفم السمكة، وقرنفل، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المنظر البصري من خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر.
من جهةٍ أخرى، نفَّذت الأمانة عبر فِرَقها الرقابية جولات تفتيشية على أماكن الترفيه والصالات المغلقة؛ للتأكد من التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية والصحية.
ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).
حائل.. زراعة أكثر من مليون زهرة لتزيين الطرق الرئيسة والميادين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-14
قامت أمانة منطقة حائل ممثلةً بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بزراعة ما يقارب مليون ومائة ألف زهـرة موسمية بمدينة حائل، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري.
وأوضحت الأمانة أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة وخاصة فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل: ماري جولد، وبتونيا، واقحوان، وفم السمكة، وقرنفل، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المنظر البصري من خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر.
من جهةٍ أخرى، نفَّذت الأمانة عبر فِرَقها الرقابية جولات تفتيشية على أماكن الترفيه والصالات المغلقة؛ للتأكد من التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية والصحية.
ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:29 PM
حائل.. زراعة أكثر من مليون زهرة لتزيين الطرق الرئيسة والميادين
ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري
قامت أمانة منطقة حائل ممثلةً بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بزراعة ما يقارب مليون ومائة ألف زهـرة موسمية بمدينة حائل، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري.
وأوضحت الأمانة أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة وخاصة فـي مجال زراعة الزهور الموسمية مثل: ماري جولد، وبتونيا، واقحوان، وفم السمكة، وقرنفل، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المنظر البصري من خلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر.
من جهةٍ أخرى، نفَّذت الأمانة عبر فِرَقها الرقابية جولات تفتيشية على أماكن الترفيه والصالات المغلقة؛ للتأكد من التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية والصحية.
ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).