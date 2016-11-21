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"الدارة" توثّق تاريخ أول محطة إذاعية بالمملكة.. جدة قبل 70 عاماً

أول بث ملوّن للتلفزيون السعودي كان في 1976 وقناتين في 1983

وثّقت دارة الملك عبدالعزيز تاريخ نشأة الإذاعة والتلفزيون في المملكة.

وقالت الدارة في إنفوجرافيك لها بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، إن عام 1929م الموافق 1348هـ، شهد إنشاء أول خط لاسلكي بين الرياض ومكة المكرّمة، فيما نشأت أول محطة إذاعية بالمملكة في جدة، وكان الغرض منها الإحاطة بما يجري في العالم من أحداث في عام 1949م، الموافق 1368هـ.

وبحسب إنفوجرافيك الدارة في حسابها على تويتر شهد عام 1963م، الموافق 1382هـ، صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإعلام وتعيين جميل الحجيلان وزيرا لها، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء التلفزيون لمواكبة التقدم، فيما كان عام 1955م، 1374هـ، موعداً لدمج قلم المطبوعات ومديرية الإذاعة ليصبحا مديرية عامة للإذاعة والصحافة والنشر.

وكان إنشاء أول لجنة إشراف على الإعلام في عام 1967 هو النواة للمجلس الأعلى للإعلام، فيما عُين أول مدير للتلفزيون في عام 1971م، وبعدها بعام واحد كان أول بث مباشر لوقفة عرفات في عام 1972.

وفي عام 1976 كان أول بث ملوّن للتلفزيون السعودي، فيما شهد عام 1983 م، وجود قناتين للتلفزيون الأولى الرئيسة باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية.

وفي عام 2012 تمّ إقرار تحويل التلفزيون والإذاعة إلى هيئة عامة تسمّى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدارة" توثّق تاريخ أول محطة إذاعية بالمملكة.. جدة قبل 70 عاماً
سبق

وثّقت دارة الملك عبدالعزيز تاريخ نشأة الإذاعة والتلفزيون في المملكة.

وقالت الدارة في إنفوجرافيك لها بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، إن عام 1929م الموافق 1348هـ، شهد إنشاء أول خط لاسلكي بين الرياض ومكة المكرّمة، فيما نشأت أول محطة إذاعية بالمملكة في جدة، وكان الغرض منها الإحاطة بما يجري في العالم من أحداث في عام 1949م، الموافق 1368هـ.

وبحسب إنفوجرافيك الدارة في حسابها على تويتر شهد عام 1963م، الموافق 1382هـ، صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإعلام وتعيين جميل الحجيلان وزيرا لها، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء التلفزيون لمواكبة التقدم، فيما كان عام 1955م، 1374هـ، موعداً لدمج قلم المطبوعات ومديرية الإذاعة ليصبحا مديرية عامة للإذاعة والصحافة والنشر.

وكان إنشاء أول لجنة إشراف على الإعلام في عام 1967 هو النواة للمجلس الأعلى للإعلام، فيما عُين أول مدير للتلفزيون في عام 1971م، وبعدها بعام واحد كان أول بث مباشر لوقفة عرفات في عام 1972.

وفي عام 1976 كان أول بث ملوّن للتلفزيون السعودي، فيما شهد عام 1983 م، وجود قناتين للتلفزيون الأولى الرئيسة باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية.

وفي عام 2012 تمّ إقرار تحويل التلفزيون والإذاعة إلى هيئة عامة تسمّى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
11:12 AM

"الدارة" توثّق تاريخ أول محطة إذاعية بالمملكة.. جدة قبل 70 عاماً

أول بث ملوّن للتلفزيون السعودي كان في 1976 وقناتين في 1983

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وثّقت دارة الملك عبدالعزيز تاريخ نشأة الإذاعة والتلفزيون في المملكة.

وقالت الدارة في إنفوجرافيك لها بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، إن عام 1929م الموافق 1348هـ، شهد إنشاء أول خط لاسلكي بين الرياض ومكة المكرّمة، فيما نشأت أول محطة إذاعية بالمملكة في جدة، وكان الغرض منها الإحاطة بما يجري في العالم من أحداث في عام 1949م، الموافق 1368هـ.

وبحسب إنفوجرافيك الدارة في حسابها على تويتر شهد عام 1963م، الموافق 1382هـ، صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإعلام وتعيين جميل الحجيلان وزيرا لها، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء التلفزيون لمواكبة التقدم، فيما كان عام 1955م، 1374هـ، موعداً لدمج قلم المطبوعات ومديرية الإذاعة ليصبحا مديرية عامة للإذاعة والصحافة والنشر.

وكان إنشاء أول لجنة إشراف على الإعلام في عام 1967 هو النواة للمجلس الأعلى للإعلام، فيما عُين أول مدير للتلفزيون في عام 1971م، وبعدها بعام واحد كان أول بث مباشر لوقفة عرفات في عام 1972.

وفي عام 1976 كان أول بث ملوّن للتلفزيون السعودي، فيما شهد عام 1983 م، وجود قناتين للتلفزيون الأولى الرئيسة باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية.

وفي عام 2012 تمّ إقرار تحويل التلفزيون والإذاعة إلى هيئة عامة تسمّى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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