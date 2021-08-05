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"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أغسطس الجاري.. تجنباً لغرامة التخلف

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعَدّ ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
سبق

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعَدّ ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
02:52 PM

"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أغسطس الجاري.. تجنباً لغرامة التخلف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعَدّ ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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