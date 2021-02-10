النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب 2879 لبنانياً و811 تونسياً في الـ24 ساعة الماضية

بلغ إجمالي المصابين بلبنان 324859 حالة والوفيات 3737 شخصاً

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 324859 حالة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 215559 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3737 شخصاً بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

وسجلت تونس 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و75 حالة وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 218564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7332 حالةً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 2879 لبنانياً و811 تونسياً في الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 324859 حالة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 215559 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3737 شخصاً بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

وسجلت تونس 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و75 حالة وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 218564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7332 حالةً.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
12:12 AM

"كورونا" يصيب 2879 لبنانياً و811 تونسياً في الـ24 ساعة الماضية

بلغ إجمالي المصابين بلبنان 324859 حالة والوفيات 3737 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
19
2,977

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 324859 حالة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 215559 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3737 شخصاً بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

وسجلت تونس 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و75 حالة وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 218564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7332 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,616
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة