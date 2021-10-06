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الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

للعالم الألماني "ليست" وزميله الأسكتلندي الأصل "ماكميلان"

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل للكيمياء، للعالم الألماني، بنجامين ليست، وزميله الإسكتلندي الأصل، دافيد ماكميلان.

ويعمل المتوج الألماني بنجامين ليست باحثاً في معهد "ماكس بلانك"، في حين أن الفائز الثاني ديفيد ماكميلان الأستاذ بجامعة بريسنستون الأمريكية.

وجرى تتويج العالِمين بالجائزة المرموقة؛ تكريماً لنجاحهما في تطوير طريقة جديدة لبناء الجزيئات تعرف لدى المختصين بالتحفيز العضوي غير المتماثل.

وأوضح الأمين العام للأكاديمية غوران هانسون، أن الفائزين بجائزة نوبل عملا بشكل مستقل، من أجل تطوير طريقة جديدة في التحفيز.

وسرى الاعتقاد منذ فترة طويلة بأن ثمة نوعين فقط من المحفزات وهي المعادن والإنزيمات. لكن بنيامين ليست وديفيد ماكميلان، اللذين توجا يوم الأربعاء، طورا نوعاً آخر وهو التحفيز العضوي غير المتماثل.

ويعتمد النوع الذي طوّره العالمان الفائزان على الجزيئات العضوية الصغيرة، وفقاً لبيان صدر عن لجنة نوبل.

وقال أحد أعضاء لجنة الجائزة: إن هذا الابتكار الذي جرى على مستوى الجزيئات، يخدم البشر على نحو هائل.

ومن المعتاد في جائزة نوبل أن يكون ثمة فائزان في القسم نفسه؛ لأنهما حققا إنجازاً في مجال واحد.

جائزة "نوبل" عبارة عن ميدالية ذهبية ومبلغ مالي يفوق 1.4 مليون دولار، وهي مدفوعة من الإرث الذي تركه المخترع السويدي ألفريد نوبل الذي توفي سنة 1895.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء
سبق

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل للكيمياء، للعالم الألماني، بنجامين ليست، وزميله الإسكتلندي الأصل، دافيد ماكميلان.

ويعمل المتوج الألماني بنجامين ليست باحثاً في معهد "ماكس بلانك"، في حين أن الفائز الثاني ديفيد ماكميلان الأستاذ بجامعة بريسنستون الأمريكية.

وجرى تتويج العالِمين بالجائزة المرموقة؛ تكريماً لنجاحهما في تطوير طريقة جديدة لبناء الجزيئات تعرف لدى المختصين بالتحفيز العضوي غير المتماثل.

وأوضح الأمين العام للأكاديمية غوران هانسون، أن الفائزين بجائزة نوبل عملا بشكل مستقل، من أجل تطوير طريقة جديدة في التحفيز.

وسرى الاعتقاد منذ فترة طويلة بأن ثمة نوعين فقط من المحفزات وهي المعادن والإنزيمات. لكن بنيامين ليست وديفيد ماكميلان، اللذين توجا يوم الأربعاء، طورا نوعاً آخر وهو التحفيز العضوي غير المتماثل.

ويعتمد النوع الذي طوّره العالمان الفائزان على الجزيئات العضوية الصغيرة، وفقاً لبيان صدر عن لجنة نوبل.

وقال أحد أعضاء لجنة الجائزة: إن هذا الابتكار الذي جرى على مستوى الجزيئات، يخدم البشر على نحو هائل.

ومن المعتاد في جائزة نوبل أن يكون ثمة فائزان في القسم نفسه؛ لأنهما حققا إنجازاً في مجال واحد.

جائزة "نوبل" عبارة عن ميدالية ذهبية ومبلغ مالي يفوق 1.4 مليون دولار، وهي مدفوعة من الإرث الذي تركه المخترع السويدي ألفريد نوبل الذي توفي سنة 1895.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
02:52 PM

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

للعالم الألماني "ليست" وزميله الأسكتلندي الأصل "ماكميلان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل للكيمياء، للعالم الألماني، بنجامين ليست، وزميله الإسكتلندي الأصل، دافيد ماكميلان.

ويعمل المتوج الألماني بنجامين ليست باحثاً في معهد "ماكس بلانك"، في حين أن الفائز الثاني ديفيد ماكميلان الأستاذ بجامعة بريسنستون الأمريكية.

وجرى تتويج العالِمين بالجائزة المرموقة؛ تكريماً لنجاحهما في تطوير طريقة جديدة لبناء الجزيئات تعرف لدى المختصين بالتحفيز العضوي غير المتماثل.

وأوضح الأمين العام للأكاديمية غوران هانسون، أن الفائزين بجائزة نوبل عملا بشكل مستقل، من أجل تطوير طريقة جديدة في التحفيز.

وسرى الاعتقاد منذ فترة طويلة بأن ثمة نوعين فقط من المحفزات وهي المعادن والإنزيمات. لكن بنيامين ليست وديفيد ماكميلان، اللذين توجا يوم الأربعاء، طورا نوعاً آخر وهو التحفيز العضوي غير المتماثل.

ويعتمد النوع الذي طوّره العالمان الفائزان على الجزيئات العضوية الصغيرة، وفقاً لبيان صدر عن لجنة نوبل.

وقال أحد أعضاء لجنة الجائزة: إن هذا الابتكار الذي جرى على مستوى الجزيئات، يخدم البشر على نحو هائل.

ومن المعتاد في جائزة نوبل أن يكون ثمة فائزان في القسم نفسه؛ لأنهما حققا إنجازاً في مجال واحد.

جائزة "نوبل" عبارة عن ميدالية ذهبية ومبلغ مالي يفوق 1.4 مليون دولار، وهي مدفوعة من الإرث الذي تركه المخترع السويدي ألفريد نوبل الذي توفي سنة 1895.

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