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بوتين يكشف عن مشروع ملياري واعد لشركة روسية في السعودية

أوشاكوف: من المقرر توقيع 30 وثيقة مع الرياض بينها اتفاقات تجارية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن شركة "سيبور- هولدنغ" الروسية، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية باستثمار يبلغ أكثر من مليار دولار.

وجاء إعلان بوتين خلال حديث لعدة قنوات "RT الروسية" و"العربية" و"سكاي نيوز"، عشية زيارة مرتقبة إلى الخليج، استعرض فيه العلاقات بين موسكو والرياض، وآفاق تطورها.

وعن العلاقات بين موسكو والرياض، قال بوتين: إن "العلاقات في العهد السوفييتي كانت عند مستوى منخفض. وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيّرًا جذريًّا. نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا".

وأضاف أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به في المجال الاقتصادي؛ لكن وتيرة التعاون جيدة، ففي العام الماضي نما التبادل التجاري بنسبة 15%؛ أما في النصف الأول من العام الجاري فقد ارتفع النمو إلى 28%.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، أشار بوتين إلى أنه تم إنشاء منصة استثمارية مشتركة بـ10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وتم وضع مليارين منها قيد الاستثمار؛ لافتًا إلى "سيبور- هولدنغ"، التي تُعد الأضخم في المجال البتروكيميائي، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية.

ويبدأ بوتين غدًا، جولةً خليجية تبدأ من السعودية؛ حيث كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أمس جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلًا: إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض؛ بما فيها اتفاقات تجارية.

فلاديمير بوتين روسيا السعودية مجمع بتروكيميائي بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بوتين يكشف عن مشروع ملياري واعد لشركة روسية في السعودية
سبق

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن شركة "سيبور- هولدنغ" الروسية، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية باستثمار يبلغ أكثر من مليار دولار.

وجاء إعلان بوتين خلال حديث لعدة قنوات "RT الروسية" و"العربية" و"سكاي نيوز"، عشية زيارة مرتقبة إلى الخليج، استعرض فيه العلاقات بين موسكو والرياض، وآفاق تطورها.

وعن العلاقات بين موسكو والرياض، قال بوتين: إن "العلاقات في العهد السوفييتي كانت عند مستوى منخفض. وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيّرًا جذريًّا. نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا".

وأضاف أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به في المجال الاقتصادي؛ لكن وتيرة التعاون جيدة، ففي العام الماضي نما التبادل التجاري بنسبة 15%؛ أما في النصف الأول من العام الجاري فقد ارتفع النمو إلى 28%.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، أشار بوتين إلى أنه تم إنشاء منصة استثمارية مشتركة بـ10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وتم وضع مليارين منها قيد الاستثمار؛ لافتًا إلى "سيبور- هولدنغ"، التي تُعد الأضخم في المجال البتروكيميائي، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية.

ويبدأ بوتين غدًا، جولةً خليجية تبدأ من السعودية؛ حيث كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أمس جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلًا: إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض؛ بما فيها اتفاقات تجارية.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
01:51 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:53 PM

بوتين يكشف عن مشروع ملياري واعد لشركة روسية في السعودية

أوشاكوف: من المقرر توقيع 30 وثيقة مع الرياض بينها اتفاقات تجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن شركة "سيبور- هولدنغ" الروسية، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية باستثمار يبلغ أكثر من مليار دولار.

وجاء إعلان بوتين خلال حديث لعدة قنوات "RT الروسية" و"العربية" و"سكاي نيوز"، عشية زيارة مرتقبة إلى الخليج، استعرض فيه العلاقات بين موسكو والرياض، وآفاق تطورها.

وعن العلاقات بين موسكو والرياض، قال بوتين: إن "العلاقات في العهد السوفييتي كانت عند مستوى منخفض. وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيّرًا جذريًّا. نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا".

وأضاف أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به في المجال الاقتصادي؛ لكن وتيرة التعاون جيدة، ففي العام الماضي نما التبادل التجاري بنسبة 15%؛ أما في النصف الأول من العام الجاري فقد ارتفع النمو إلى 28%.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، أشار بوتين إلى أنه تم إنشاء منصة استثمارية مشتركة بـ10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة، وتم وضع مليارين منها قيد الاستثمار؛ لافتًا إلى "سيبور- هولدنغ"، التي تُعد الأضخم في المجال البتروكيميائي، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية.

ويبدأ بوتين غدًا، جولةً خليجية تبدأ من السعودية؛ حيث كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أمس جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلًا: إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض؛ بما فيها اتفاقات تجارية.

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