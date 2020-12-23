النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التطوُّر علامة حيوية

تعامل العالم بذهول مع ما حدث من تطور فيروس كورونا، كما يتعامل بذهول مع التحولات الرقمية التي تحدث على جميع الأصعدة بفعل انتشار الفيروس، وقبله وما سيحدث بعده حينما يتجاوز العالم أزمة وجوده كما حدث مع الأوبئة في وقت سابق.. فيحدث هذا الذهول والبشر غافلون عن أن التطور والتبدل سُنة كونية، وأنه دلالة كبيرة على النمو والتعايش والحياة بشكل عام.. فحينما يعدم التطور تعدم الحياة بأشكالها كافة!

وبالرغم من أن التطور قد يعني الاقتراب للنهاية أحيانًا إلا أن العكس يحدث في الغالب! فهو الذي يصنع المعجزات، والرغبة به هي التي تُحدث التغيير، رغم أن التغيير في حالات كثيرة يحدث بالإكراه، لكنه يبقى أجمل حينما تكون الرغبة هي الدافع خلفه.

كل الأشياء التي لا تتطور ميتة بحال من الأحوال.. ميتة لأنها لم تُمنح حياة جديدة، وقد تكون هي من حرمت نفسها هذه الفرصة.. وميتة لأنها بقيت تقاوم ما لا يمكن مقاومته أصلاً!

وبالنظر إلى ما حدث من تغييرات بفعل الثورة التقنية، وتبدل الأحوال في إنتاج الصحف، ومضامينها، وأشكال المضامين التي تطرحها، ثم التحول الذي حدث في نوعية الصحف، وخشية اندثار الورقية في مقابل صعود وحياة الإلكترونية، وما فعله الكثيرون من مقاومة ومحاولات إنعاش وهجوم أحيانًا.. فهذا الشعور بالخطر من كل جديد هو ما يقتل روح التطور الأجمل، الذي لا يتعدى كونه سُنة كونية، لا حيلة للإنسان ولا قوة أو قدرة لمواجهتها؛ فهي تحدث رغمًا عنه.. فإما أن يدرك ذلك، ويحاول تكييف نفسه عليه، أو يبقى يندب حظه، ويفوته قطار التقدم والحضارة الذي قد يقضي عليه أو يسحبه معه؛ إذ إنه ليس مخيرًا بالبقاء في مكانه، وإن كان هناك خيار فهو خيار مؤقت.

فالحاجة إلى إدراك كون التطور سُنة كونية أهم من الحاجة لدراسته، أو محاولة معرفة تداعياته ومقاومته.

مها الجبر

الرئيسية/ المملكة

اعلان
التطوُّر علامة حيوية
سبق

تعامل العالم بذهول مع ما حدث من تطور فيروس كورونا، كما يتعامل بذهول مع التحولات الرقمية التي تحدث على جميع الأصعدة بفعل انتشار الفيروس، وقبله وما سيحدث بعده حينما يتجاوز العالم أزمة وجوده كما حدث مع الأوبئة في وقت سابق.. فيحدث هذا الذهول والبشر غافلون عن أن التطور والتبدل سُنة كونية، وأنه دلالة كبيرة على النمو والتعايش والحياة بشكل عام.. فحينما يعدم التطور تعدم الحياة بأشكالها كافة!

وبالرغم من أن التطور قد يعني الاقتراب للنهاية أحيانًا إلا أن العكس يحدث في الغالب! فهو الذي يصنع المعجزات، والرغبة به هي التي تُحدث التغيير، رغم أن التغيير في حالات كثيرة يحدث بالإكراه، لكنه يبقى أجمل حينما تكون الرغبة هي الدافع خلفه.

كل الأشياء التي لا تتطور ميتة بحال من الأحوال.. ميتة لأنها لم تُمنح حياة جديدة، وقد تكون هي من حرمت نفسها هذه الفرصة.. وميتة لأنها بقيت تقاوم ما لا يمكن مقاومته أصلاً!

وبالنظر إلى ما حدث من تغييرات بفعل الثورة التقنية، وتبدل الأحوال في إنتاج الصحف، ومضامينها، وأشكال المضامين التي تطرحها، ثم التحول الذي حدث في نوعية الصحف، وخشية اندثار الورقية في مقابل صعود وحياة الإلكترونية، وما فعله الكثيرون من مقاومة ومحاولات إنعاش وهجوم أحيانًا.. فهذا الشعور بالخطر من كل جديد هو ما يقتل روح التطور الأجمل، الذي لا يتعدى كونه سُنة كونية، لا حيلة للإنسان ولا قوة أو قدرة لمواجهتها؛ فهي تحدث رغمًا عنه.. فإما أن يدرك ذلك، ويحاول تكييف نفسه عليه، أو يبقى يندب حظه، ويفوته قطار التقدم والحضارة الذي قد يقضي عليه أو يسحبه معه؛ إذ إنه ليس مخيرًا بالبقاء في مكانه، وإن كان هناك خيار فهو خيار مؤقت.

فالحاجة إلى إدراك كون التطور سُنة كونية أهم من الحاجة لدراسته، أو محاولة معرفة تداعياته ومقاومته.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:42 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:56 PM

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر - الرياض
A A A
0
10

تعامل العالم بذهول مع ما حدث من تطور فيروس كورونا، كما يتعامل بذهول مع التحولات الرقمية التي تحدث على جميع الأصعدة بفعل انتشار الفيروس، وقبله وما سيحدث بعده حينما يتجاوز العالم أزمة وجوده كما حدث مع الأوبئة في وقت سابق.. فيحدث هذا الذهول والبشر غافلون عن أن التطور والتبدل سُنة كونية، وأنه دلالة كبيرة على النمو والتعايش والحياة بشكل عام.. فحينما يعدم التطور تعدم الحياة بأشكالها كافة!

وبالرغم من أن التطور قد يعني الاقتراب للنهاية أحيانًا إلا أن العكس يحدث في الغالب! فهو الذي يصنع المعجزات، والرغبة به هي التي تُحدث التغيير، رغم أن التغيير في حالات كثيرة يحدث بالإكراه، لكنه يبقى أجمل حينما تكون الرغبة هي الدافع خلفه.

كل الأشياء التي لا تتطور ميتة بحال من الأحوال.. ميتة لأنها لم تُمنح حياة جديدة، وقد تكون هي من حرمت نفسها هذه الفرصة.. وميتة لأنها بقيت تقاوم ما لا يمكن مقاومته أصلاً!

وبالنظر إلى ما حدث من تغييرات بفعل الثورة التقنية، وتبدل الأحوال في إنتاج الصحف، ومضامينها، وأشكال المضامين التي تطرحها، ثم التحول الذي حدث في نوعية الصحف، وخشية اندثار الورقية في مقابل صعود وحياة الإلكترونية، وما فعله الكثيرون من مقاومة ومحاولات إنعاش وهجوم أحيانًا.. فهذا الشعور بالخطر من كل جديد هو ما يقتل روح التطور الأجمل، الذي لا يتعدى كونه سُنة كونية، لا حيلة للإنسان ولا قوة أو قدرة لمواجهتها؛ فهي تحدث رغمًا عنه.. فإما أن يدرك ذلك، ويحاول تكييف نفسه عليه، أو يبقى يندب حظه، ويفوته قطار التقدم والحضارة الذي قد يقضي عليه أو يسحبه معه؛ إذ إنه ليس مخيرًا بالبقاء في مكانه، وإن كان هناك خيار فهو خيار مؤقت.

فالحاجة إلى إدراك كون التطور سُنة كونية أهم من الحاجة لدراسته، أو محاولة معرفة تداعياته ومقاومته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة