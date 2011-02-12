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ردٌّ روسي رسمي حول الحرب الوشيكة: المزاعم الأمريكية عن غزو أوكرانيا تضليل

سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعًا أن الغزو "حتمي"

رفضت السفارة الروسية في واشنطن، مزاعم الحكومة الأمريكية عن نية موسكو غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم السبت: "حالة التأهب تنتشر عبر الولايات المتحدة دون أي دليل لدعم هذه المزاعم".

وأضاف: "البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة، شهادة على أن الولايات المتحدة كثفت حملتها الترويجية ضد بلادنا".

ووفق "الألمانية" قال السفير الروسي: إن الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعًا أن الغزو "حتمي"؛ مضيفًا أن المعلومات الاستخباراتية "تضليل" دون الخوض في تفاصيل.

وقال أنتونوف: "تصريحات السياسيين عن غزو روسيا لأوكرانيا في الأولمبياد أو بعدها، غير مدعوم بدليل"، وأشار إلى تعليق قال إنه يُظهر كيف أن الأمريكيين فقدوا إيمانهم في مزاعم حكومتهم.

وأمس الجمعة، أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتقادها بإمكانية غزو روسي لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين التي تنتهي في 20 فبراير الجاري، وطالبت واشنطن الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورًا.

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ردٌّ روسي رسمي حول الحرب الوشيكة: المزاعم الأمريكية عن غزو أوكرانيا تضليل
سبق

رفضت السفارة الروسية في واشنطن، مزاعم الحكومة الأمريكية عن نية موسكو غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم السبت: "حالة التأهب تنتشر عبر الولايات المتحدة دون أي دليل لدعم هذه المزاعم".

وأضاف: "البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة، شهادة على أن الولايات المتحدة كثفت حملتها الترويجية ضد بلادنا".

ووفق "الألمانية" قال السفير الروسي: إن الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعًا أن الغزو "حتمي"؛ مضيفًا أن المعلومات الاستخباراتية "تضليل" دون الخوض في تفاصيل.

وقال أنتونوف: "تصريحات السياسيين عن غزو روسيا لأوكرانيا في الأولمبياد أو بعدها، غير مدعوم بدليل"، وأشار إلى تعليق قال إنه يُظهر كيف أن الأمريكيين فقدوا إيمانهم في مزاعم حكومتهم.

وأمس الجمعة، أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتقادها بإمكانية غزو روسي لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين التي تنتهي في 20 فبراير الجاري، وطالبت واشنطن الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورًا.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:26 PM

ردٌّ روسي رسمي حول الحرب الوشيكة: المزاعم الأمريكية عن غزو أوكرانيا تضليل

سفير موسكو في واشنطن: الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعًا أن الغزو "حتمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت السفارة الروسية في واشنطن، مزاعم الحكومة الأمريكية عن نية موسكو غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم السبت: "حالة التأهب تنتشر عبر الولايات المتحدة دون أي دليل لدعم هذه المزاعم".

وأضاف: "البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة، شهادة على أن الولايات المتحدة كثفت حملتها الترويجية ضد بلادنا".

ووفق "الألمانية" قال السفير الروسي: إن الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعًا أن الغزو "حتمي"؛ مضيفًا أن المعلومات الاستخباراتية "تضليل" دون الخوض في تفاصيل.

وقال أنتونوف: "تصريحات السياسيين عن غزو روسيا لأوكرانيا في الأولمبياد أو بعدها، غير مدعوم بدليل"، وأشار إلى تعليق قال إنه يُظهر كيف أن الأمريكيين فقدوا إيمانهم في مزاعم حكومتهم.

وأمس الجمعة، أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتقادها بإمكانية غزو روسي لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين التي تنتهي في 20 فبراير الجاري، وطالبت واشنطن الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورًا.

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