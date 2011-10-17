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"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"

وزير الخارجية دعا الأمم المتحدة للتدخل العاجل

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم (الأحد)، في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب التي يتعرض سكانها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية.

وأوضح "ابن مبارك" أن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى في مديرية العبدية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.

من جهة أخرى، شدد المبعوث الأممي على أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"
سبق

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم (الأحد)، في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب التي يتعرض سكانها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية.

وأوضح "ابن مبارك" أن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى في مديرية العبدية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.

من جهة أخرى، شدد المبعوث الأممي على أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
09:23 PM

"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"

وزير الخارجية دعا الأمم المتحدة للتدخل العاجل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم (الأحد)، في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب التي يتعرض سكانها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية.

وأوضح "ابن مبارك" أن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى في مديرية العبدية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.

من جهة أخرى، شدد المبعوث الأممي على أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

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