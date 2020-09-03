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المصارع الأمريكي دوين جونسون "ذا روك" يعلن إصابته بكورونا

عقب مخالطة أصدقاء من العائلة.. لا بد من الإجراءات الاحترازية

أعلن النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، صاحب لقب "ذا روك"، عن إصابته وأسرته المكونة من (زوجته المغنية الأمريكية لورين هشيان، وابنتيهما) بفيروس كورونا.

وبث "ذا روك" مقطعًا في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" قال فيه إنه لم تظهر عليه أية أعراض خاصة بالفيروس؛ غير أن ابنتيه جاسمين 4 أعوام وتيانا عامين، ظهرت عليهما أعراض عبارة عن التهاب في الحلق.

وأوضح جونسون البالغ من العمر 48 عامًا، أنه وعائلته يتلقون العلاج حاليًا للتعافي؛ لافتًا إلى أنه أصيب وأسرته بكورونا، عقب مخالطة أصدقاء مقربين من العائلة، منوهًا بأنهم جميعًا يتحسنون حاليًا.

وأكد "ذا روك" أن الإصابة بفيروس كورونا خطيرة، ولا بد من مواجهتها بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أنه وأسرته يواجهون واحدًا من أصعب التحديات على الإطلاق بعد الإصابة بهذا المرض.

فيروس كورونا الجديد

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المصارع الأمريكي دوين جونسون "ذا روك" يعلن إصابته بكورونا
سبق

أعلن النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، صاحب لقب "ذا روك"، عن إصابته وأسرته المكونة من (زوجته المغنية الأمريكية لورين هشيان، وابنتيهما) بفيروس كورونا.

وبث "ذا روك" مقطعًا في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" قال فيه إنه لم تظهر عليه أية أعراض خاصة بالفيروس؛ غير أن ابنتيه جاسمين 4 أعوام وتيانا عامين، ظهرت عليهما أعراض عبارة عن التهاب في الحلق.

وأوضح جونسون البالغ من العمر 48 عامًا، أنه وعائلته يتلقون العلاج حاليًا للتعافي؛ لافتًا إلى أنه أصيب وأسرته بكورونا، عقب مخالطة أصدقاء مقربين من العائلة، منوهًا بأنهم جميعًا يتحسنون حاليًا.

وأكد "ذا روك" أن الإصابة بفيروس كورونا خطيرة، ولا بد من مواجهتها بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أنه وأسرته يواجهون واحدًا من أصعب التحديات على الإطلاق بعد الإصابة بهذا المرض.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:32 AM

المصارع الأمريكي دوين جونسون "ذا روك" يعلن إصابته بكورونا

عقب مخالطة أصدقاء من العائلة.. لا بد من الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، صاحب لقب "ذا روك"، عن إصابته وأسرته المكونة من (زوجته المغنية الأمريكية لورين هشيان، وابنتيهما) بفيروس كورونا.

وبث "ذا روك" مقطعًا في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" قال فيه إنه لم تظهر عليه أية أعراض خاصة بالفيروس؛ غير أن ابنتيه جاسمين 4 أعوام وتيانا عامين، ظهرت عليهما أعراض عبارة عن التهاب في الحلق.

وأوضح جونسون البالغ من العمر 48 عامًا، أنه وعائلته يتلقون العلاج حاليًا للتعافي؛ لافتًا إلى أنه أصيب وأسرته بكورونا، عقب مخالطة أصدقاء مقربين من العائلة، منوهًا بأنهم جميعًا يتحسنون حاليًا.

وأكد "ذا روك" أن الإصابة بفيروس كورونا خطيرة، ولا بد من مواجهتها بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أنه وأسرته يواجهون واحدًا من أصعب التحديات على الإطلاق بعد الإصابة بهذا المرض.

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