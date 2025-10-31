الفلكي "الثقفي": غدًا.. أول الفصل الربيعي الزراعي

معروف لدى المزارعين منذ القِدَم

قال الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بـ"مجاردة ثقيف" في محافظة ميسان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك: إن غدًا الأحد، أول الفصل الربيعي الزراعي دون الفلكي.

وأوضح "الثقفي"، في حديثه لـ"سبق"، أن ذلك وفق مرجعية آلية المرصد "قسم التقويم الزراعي" والمعروف حسب عُرف المزارعين منذ القدم، وهي آلية خُصصت لتنظيم التقويم الزراعي، وتطبق بتتبع ظل المزولة الشمسية الصخرية المرتفعة، ولها مواقع محددة منحوتةً على صخور، ومرزمان للشمس (جنوب شرقي، وشمال غربي)، يتابع من خلالها حركة الشمس في سماء المرصد، ويتم رصد حركة ظل المزولة.

وأكد الفلكي "الثقفي"، أنه بناءً على ذلك يتم إعداد تقويم زراعي يوزع على نجوم الفصول الزراعية، ويقسّم إلى ستة أقسام: "الربيع أنث" وعدته شهران، "الربيع ذكور" وعدته شهران، "الصيف" وعدته شهران، "القيظ" وعدته شهران، "الخريف" وعدته شهران، "الشتاء" وعدته شهران.

وأشار إلى أنها فصول زراعية دون الفلكية، ولها تقويم زراعي يصدر كل عام زراعي بناء على آلية مرصد الشمس الفلكي الأثري المتعارف عليها لدى المزارعين منذ القدم.

الجدير بالذكر أن مرصد الشمس الفلكي الأثري في مجاردة ثقيف بمحافظة ميسان، يُعد من أقدم المراصد الفلكية الأثرية في المملكة، ويرجع تاريخه إلى ١٢٠٠ عام ويعمل بآليتين؛ الأولى فلكية والثانية آلية، خصصت للمجال الزراعي، وما زال يعمل بآلياته الطبيعية حتى اليوم.