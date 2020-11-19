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حملة "ترامب" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان"

"جولياني" أشار إلى أن القرار نتاج لتحقيق أجرته

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنها سحبت دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في ولاية ميتشيجان، في محاولة قانونية أخرى متعثرة للطعن في فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبيّن رودي جولياني محامي "ترامب" أن الحملة سحبت الدعوة القضائية في ميتشيجان هذا الصباح؛ كنتيجة مباشرة لتحقيق أجرته، وفقًا لـ "رويترز".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات اعتمدت في مقاطعة واين قبل أن يطمئن السكان إلى أن كل صوت قانوني قد جرى احتسابه وأن كل تصويت غير قانوني لم يحتسب".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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حملة "ترامب" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان"
سبق

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنها سحبت دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في ولاية ميتشيجان، في محاولة قانونية أخرى متعثرة للطعن في فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبيّن رودي جولياني محامي "ترامب" أن الحملة سحبت الدعوة القضائية في ميتشيجان هذا الصباح؛ كنتيجة مباشرة لتحقيق أجرته، وفقًا لـ "رويترز".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات اعتمدت في مقاطعة واين قبل أن يطمئن السكان إلى أن كل صوت قانوني قد جرى احتسابه وأن كل تصويت غير قانوني لم يحتسب".

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
08:28 PM

حملة "ترامب" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان"

"جولياني" أشار إلى أن القرار نتاج لتحقيق أجرته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنها سحبت دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في ولاية ميتشيجان، في محاولة قانونية أخرى متعثرة للطعن في فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبيّن رودي جولياني محامي "ترامب" أن الحملة سحبت الدعوة القضائية في ميتشيجان هذا الصباح؛ كنتيجة مباشرة لتحقيق أجرته، وفقًا لـ "رويترز".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات اعتمدت في مقاطعة واين قبل أن يطمئن السكان إلى أن كل صوت قانوني قد جرى احتسابه وأن كل تصويت غير قانوني لم يحتسب".

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