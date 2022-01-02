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طلاب من تعليم عسير يتأهلون للتصفيات النهائية في أولمبياد "إبداع 2022"

مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية

تأهلَ الطالبان فارس حسين اليامي، ونايف علي القحطاني، والطالبة ندى عبدالرحمن القحطاني، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022".

من جانبه هنأ مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، المتأهلين، وثمن جهود فِرق العمل التي دعمت هذا الإنجاز.

يذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة، بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.

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طلاب من تعليم عسير يتأهلون للتصفيات النهائية في أولمبياد "إبداع 2022"
سبق

تأهلَ الطالبان فارس حسين اليامي، ونايف علي القحطاني، والطالبة ندى عبدالرحمن القحطاني، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022".

من جانبه هنأ مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، المتأهلين، وثمن جهود فِرق العمل التي دعمت هذا الإنجاز.

يذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة، بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:43 PM

طلاب من تعليم عسير يتأهلون للتصفيات النهائية في أولمبياد "إبداع 2022"

مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تأهلَ الطالبان فارس حسين اليامي، ونايف علي القحطاني، والطالبة ندى عبدالرحمن القحطاني، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022".

من جانبه هنأ مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، المتأهلين، وثمن جهود فِرق العمل التي دعمت هذا الإنجاز.

يذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة، بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.

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