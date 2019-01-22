"سكني": حجز أكثر من ألفي أرض إلكترونياً خلال ساعة من طرحها

ضمن عدد من المخططات السكنية المطورة والمتاحة عبر الموقع والتطبيق

أعلن برنامج "سكني" إصدار أكثر من 2000 عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال ساعة واحدة من طرحها، وتأتي الأراضي ضمن عدد من المخططات السكنية المطورة والمتاحة عبر موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني.

وسجّل التطبيق زيادة قياسية في أعداد الدخول إلى المنصة بنسبة تجاوزت 1440% مقارنةً بالأيام الاعتيادية، بمتوسط عدد زيارات 700 ألف زائر خلال اليوم الواحد.

ويأتي خيار الأراضي السكنية ضمن قائمة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها "سكني" لمستفيديه من الأسر السعودية، التي تشمل القروض المدعومة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، إضافة إلى القرض المدعوم لمستفيدي خيار البناء الذاتي لمَن يمتلكون أراضي سكنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكلٍ مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأشار "سكني" إلى استمراره في طرح عدد من المخططات النموذجية للمستفيدين المسجلين في البرنامج، التي يتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق لتلبية رغبات وتطلعات الأسر السعودية، وتصل مساحات الأراضي إلى 500م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات حجزها ومعاينة مواقع المخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويُتيح موقع وتطبيق "سكني" عدداً من المخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططاً سكنياً يوفر 180 ألف أرض، علاوة على توفير أكثر من 148 ألف وحدة متنوعة النماذج والتصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن 112 مشروعاً سكنياً تشهد أغلبية مدن المملكة ومناطقها تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".

كما يُقدم موقع وتطبيق "سكني" عديداً من الخدمات والحلول السكنية والتمويلية التي تشمل المستشار العقاري، والدعم العيني، ومعاينة الوحدات وحجزها إلكترونياً، وإصدار عروض أسعار الجهات التمويلية، والسوق العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار "رخص البناء" و"عقود الأراضي" و"شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية" إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.