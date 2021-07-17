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رويترز: اجتماع أوبك+ الجديد.. غدًا

ينتظر اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر لم تسمها، أن عقد اجتماع أوبك+ الجديد سيكون يوم غد الأحد، فيما ينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط الجمعة، وأنهت الأسبوع منخفضة؛ إذ اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولارًا عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد على دولار للبرميل.

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رويترز: اجتماع أوبك+ الجديد.. غدًا
سبق

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر لم تسمها، أن عقد اجتماع أوبك+ الجديد سيكون يوم غد الأحد، فيما ينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط الجمعة، وأنهت الأسبوع منخفضة؛ إذ اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولارًا عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد على دولار للبرميل.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
02:03 PM

رويترز: اجتماع أوبك+ الجديد.. غدًا

ينتظر اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر لم تسمها، أن عقد اجتماع أوبك+ الجديد سيكون يوم غد الأحد، فيما ينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط الجمعة، وأنهت الأسبوع منخفضة؛ إذ اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولارًا عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد على دولار للبرميل.

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