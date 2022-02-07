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محافظ الأفلاج يطلع على الخطط التدريبية للمعهد الصناعي الثانوي

أكد ضرورة رفع كفاءة أفراد المجتمع المهنية

اطلع محافظ الأفلاج، الدكتور أحمد العلم، على الخطط التدريبية للمعهد الصناعي الثانوي والبرامج التثقيفية والتوعوية والتعليمية التي يقدمها لأبناء المحافظة.

وكان مدير المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي وعدد من منسوبي المعهد، قاموا بزيارة محافظ الأفلاج، اليوم الاثنين، بمكتبه في المحافظة؛ للسلام عليه وتهنئته بمناسبة تعيينه بالمنصب.

واطلع "العلم"، خلال الزيارة على أبرز خطط المعهد التدريبية والتوعوية المقدمة للطلاب، وأكد على ضرورة تأهيل وتدريب أجيال المستقبل وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية وضرورة رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع وإخراج كوادر شابة مؤهلة تدعم سوق العمل.

يذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج ينفذ العديد من البرامج التدريبية لأبناء المحافظة وينظم لقاءات تدريبية وتأهيلية لأفراد المجتمع في العديد من مجالات التقنية المهنية والتعليمية.

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محافظ الأفلاج يطلع على الخطط التدريبية للمعهد الصناعي الثانوي
سبق

اطلع محافظ الأفلاج، الدكتور أحمد العلم، على الخطط التدريبية للمعهد الصناعي الثانوي والبرامج التثقيفية والتوعوية والتعليمية التي يقدمها لأبناء المحافظة.

وكان مدير المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي وعدد من منسوبي المعهد، قاموا بزيارة محافظ الأفلاج، اليوم الاثنين، بمكتبه في المحافظة؛ للسلام عليه وتهنئته بمناسبة تعيينه بالمنصب.

واطلع "العلم"، خلال الزيارة على أبرز خطط المعهد التدريبية والتوعوية المقدمة للطلاب، وأكد على ضرورة تأهيل وتدريب أجيال المستقبل وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية وضرورة رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع وإخراج كوادر شابة مؤهلة تدعم سوق العمل.

يذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج ينفذ العديد من البرامج التدريبية لأبناء المحافظة وينظم لقاءات تدريبية وتأهيلية لأفراد المجتمع في العديد من مجالات التقنية المهنية والتعليمية.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:23 PM

محافظ الأفلاج يطلع على الخطط التدريبية للمعهد الصناعي الثانوي

أكد ضرورة رفع كفاءة أفراد المجتمع المهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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اطلع محافظ الأفلاج، الدكتور أحمد العلم، على الخطط التدريبية للمعهد الصناعي الثانوي والبرامج التثقيفية والتوعوية والتعليمية التي يقدمها لأبناء المحافظة.

وكان مدير المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي وعدد من منسوبي المعهد، قاموا بزيارة محافظ الأفلاج، اليوم الاثنين، بمكتبه في المحافظة؛ للسلام عليه وتهنئته بمناسبة تعيينه بالمنصب.

واطلع "العلم"، خلال الزيارة على أبرز خطط المعهد التدريبية والتوعوية المقدمة للطلاب، وأكد على ضرورة تأهيل وتدريب أجيال المستقبل وإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية وضرورة رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع وإخراج كوادر شابة مؤهلة تدعم سوق العمل.

يذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج ينفذ العديد من البرامج التدريبية لأبناء المحافظة وينظم لقاءات تدريبية وتأهيلية لأفراد المجتمع في العديد من مجالات التقنية المهنية والتعليمية.

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