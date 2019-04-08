مشتل زراعي ضخم على مساحة مليون متر مربع بمشروع البحر الأحمر

تنفذه كل من "نسما القابضة" و"بروفيشنال لاند سكيب"

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، عن منح كل من شركتي "نسما القابضة"، و"بروفيشنال لاند سكيب"، عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء مشتل زراعي بمساحة مليون متر مربع (100 هكتار)، في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو أن شركة نسما أظهرت التزاماً بمعايير الجودة التي لمسناها في العديد من المشاريع العملاقة التي نفذتها في المملكة. وبالطبع، ستتشارك معنا التزامنا بتطوير وجهة سياحية فاخرة دون المساس بالنظام البيئي الفريد للموقع".

وأضاف: "يتمثل هدفنا اليوم في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية 2030. إن تنفيذ هذا العقد بقيادة شركة محلية بحجم نسما، يعد خطوة مهمة تكرس دورنا الريادي المنشود في دعم الاقتصاد المحلي، وسوق السفر والسياحة في المملكة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتطوير بالإنابة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون: "إن توفير المياه لمشتل بهذا الحجم، أحد أكبر التحديات التي واجهناها حتى الآن. سينتج المشتل ما سيكفي لاستزراع الشتلات ونموها في الوقت المناسب حتى يتسنى لشركائنا زرعها قبل افتتاح المرحلة الأولى بحلول عام 2022. كما سنقوم بزراعة ملعب الغولف، وتوفير الشتلات المناسبة لزراعتها في المناطق المحيطة بالفنادق والوحدات السكنية".

وسيعمل المشتل الذي سيكون أحد أكبر مشاتل المنطقة من حيث المساحة على توفير نحو 15 مليون شتلة ستسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع وسيتم الاعتماد على أنواع مختلفة من النباتات المستزرعة محلياً نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف المناخ السائدة في المنطقة، كما سيتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية المستوردة من بيئات خارجية بعد التأكد من ملاءمتها للظروف الطبيعية التي تتسم بها منطقة المشروع.

إلى هذا سيتضمن المشروع اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري لترشيد استهلاك المياه من خلال اتباع أفضل ممارسات تنقية المياه من الأملاح والمعادن الأخرى، منها معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض الري والتي تعد أحد الخيارات التي سيتم استخدامها عند الانتهاء من الأعمال التمكينية للمرحلة الأولى من المشروع.