النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشتل زراعي ضخم على مساحة مليون متر مربع بمشروع البحر الأحمر

تنفذه كل من "نسما القابضة" و"بروفيشنال لاند سكيب"

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، عن منح كل من شركتي "نسما القابضة"، و"بروفيشنال لاند سكيب"، عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء مشتل زراعي بمساحة مليون متر مربع (100 هكتار)، في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو أن شركة نسما أظهرت التزاماً بمعايير الجودة التي لمسناها في العديد من المشاريع العملاقة التي نفذتها في المملكة. وبالطبع، ستتشارك معنا التزامنا بتطوير وجهة سياحية فاخرة دون المساس بالنظام البيئي الفريد للموقع".

وأضاف: "يتمثل هدفنا اليوم في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية 2030. إن تنفيذ هذا العقد بقيادة شركة محلية بحجم نسما، يعد خطوة مهمة تكرس دورنا الريادي المنشود في دعم الاقتصاد المحلي، وسوق السفر والسياحة في المملكة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتطوير بالإنابة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون: "إن توفير المياه لمشتل بهذا الحجم، أحد أكبر التحديات التي واجهناها حتى الآن. سينتج المشتل ما سيكفي لاستزراع الشتلات ونموها في الوقت المناسب حتى يتسنى لشركائنا زرعها قبل افتتاح المرحلة الأولى بحلول عام 2022. كما سنقوم بزراعة ملعب الغولف، وتوفير الشتلات المناسبة لزراعتها في المناطق المحيطة بالفنادق والوحدات السكنية".

وسيعمل المشتل الذي سيكون أحد أكبر مشاتل المنطقة من حيث المساحة على توفير نحو 15 مليون شتلة ستسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع وسيتم الاعتماد على أنواع مختلفة من النباتات المستزرعة محلياً نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف المناخ السائدة في المنطقة، كما سيتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية المستوردة من بيئات خارجية بعد التأكد من ملاءمتها للظروف الطبيعية التي تتسم بها منطقة المشروع.

إلى هذا سيتضمن المشروع اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري لترشيد استهلاك المياه من خلال اتباع أفضل ممارسات تنقية المياه من الأملاح والمعادن الأخرى، منها معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض الري والتي تعد أحد الخيارات التي سيتم استخدامها عند الانتهاء من الأعمال التمكينية للمرحلة الأولى من المشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشتل زراعي ضخم على مساحة مليون متر مربع بمشروع البحر الأحمر
سبق

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، عن منح كل من شركتي "نسما القابضة"، و"بروفيشنال لاند سكيب"، عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء مشتل زراعي بمساحة مليون متر مربع (100 هكتار)، في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو أن شركة نسما أظهرت التزاماً بمعايير الجودة التي لمسناها في العديد من المشاريع العملاقة التي نفذتها في المملكة. وبالطبع، ستتشارك معنا التزامنا بتطوير وجهة سياحية فاخرة دون المساس بالنظام البيئي الفريد للموقع".

وأضاف: "يتمثل هدفنا اليوم في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية 2030. إن تنفيذ هذا العقد بقيادة شركة محلية بحجم نسما، يعد خطوة مهمة تكرس دورنا الريادي المنشود في دعم الاقتصاد المحلي، وسوق السفر والسياحة في المملكة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتطوير بالإنابة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون: "إن توفير المياه لمشتل بهذا الحجم، أحد أكبر التحديات التي واجهناها حتى الآن. سينتج المشتل ما سيكفي لاستزراع الشتلات ونموها في الوقت المناسب حتى يتسنى لشركائنا زرعها قبل افتتاح المرحلة الأولى بحلول عام 2022. كما سنقوم بزراعة ملعب الغولف، وتوفير الشتلات المناسبة لزراعتها في المناطق المحيطة بالفنادق والوحدات السكنية".

وسيعمل المشتل الذي سيكون أحد أكبر مشاتل المنطقة من حيث المساحة على توفير نحو 15 مليون شتلة ستسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع وسيتم الاعتماد على أنواع مختلفة من النباتات المستزرعة محلياً نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف المناخ السائدة في المنطقة، كما سيتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية المستوردة من بيئات خارجية بعد التأكد من ملاءمتها للظروف الطبيعية التي تتسم بها منطقة المشروع.

إلى هذا سيتضمن المشروع اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري لترشيد استهلاك المياه من خلال اتباع أفضل ممارسات تنقية المياه من الأملاح والمعادن الأخرى، منها معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض الري والتي تعد أحد الخيارات التي سيتم استخدامها عند الانتهاء من الأعمال التمكينية للمرحلة الأولى من المشروع.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
04:22 PM

مشتل زراعي ضخم على مساحة مليون متر مربع بمشروع البحر الأحمر

تنفذه كل من "نسما القابضة" و"بروفيشنال لاند سكيب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,887

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، عن منح كل من شركتي "نسما القابضة"، و"بروفيشنال لاند سكيب"، عقداً مشتركاً لتصميم وإنشاء مشتل زراعي بمساحة مليون متر مربع (100 هكتار)، في موقع مشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو أن شركة نسما أظهرت التزاماً بمعايير الجودة التي لمسناها في العديد من المشاريع العملاقة التي نفذتها في المملكة. وبالطبع، ستتشارك معنا التزامنا بتطوير وجهة سياحية فاخرة دون المساس بالنظام البيئي الفريد للموقع".

وأضاف: "يتمثل هدفنا اليوم في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية 2030. إن تنفيذ هذا العقد بقيادة شركة محلية بحجم نسما، يعد خطوة مهمة تكرس دورنا الريادي المنشود في دعم الاقتصاد المحلي، وسوق السفر والسياحة في المملكة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتطوير بالإنابة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون: "إن توفير المياه لمشتل بهذا الحجم، أحد أكبر التحديات التي واجهناها حتى الآن. سينتج المشتل ما سيكفي لاستزراع الشتلات ونموها في الوقت المناسب حتى يتسنى لشركائنا زرعها قبل افتتاح المرحلة الأولى بحلول عام 2022. كما سنقوم بزراعة ملعب الغولف، وتوفير الشتلات المناسبة لزراعتها في المناطق المحيطة بالفنادق والوحدات السكنية".

وسيعمل المشتل الذي سيكون أحد أكبر مشاتل المنطقة من حيث المساحة على توفير نحو 15 مليون شتلة ستسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع وسيتم الاعتماد على أنواع مختلفة من النباتات المستزرعة محلياً نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف المناخ السائدة في المنطقة، كما سيتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية المستوردة من بيئات خارجية بعد التأكد من ملاءمتها للظروف الطبيعية التي تتسم بها منطقة المشروع.

إلى هذا سيتضمن المشروع اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري لترشيد استهلاك المياه من خلال اتباع أفضل ممارسات تنقية المياه من الأملاح والمعادن الأخرى، منها معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض الري والتي تعد أحد الخيارات التي سيتم استخدامها عند الانتهاء من الأعمال التمكينية للمرحلة الأولى من المشروع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,350
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,621
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,233
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,220

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة