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"الغذاء والدواء": صفحة "ركن المستهلكين" التفاعلية توفر الحقائق والمعلومات

تحتوي على العديد من البيانات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة

وفرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني صفحة خاصة بالمستهلكين؛ تسهيلًا للحصول على المعلومات العلمية الصحيحة وتعزيزًا لدور الهيئة التوعوي.

وتحتوي الصفحة على العديد من المعلومات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة تغطي جميع النشاطات الواقعة تحت إشراف "الهيئة".

ويمكن من خلال "ركن المستهلكين" التحقق من صحة شائعة جرى تداولها عن "الغذاء والدواء"، وذلك عبر صفحة خاصة بتوضيح الحقائق حول الشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أبرز ما يُتداول.

ويتيح الركن عددًا من الحاسبات التفاعلية كـ"حاسبة السعرات الحرارية"، التي تساعد المستخدم على تحديد الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية مع مراعاة عدة عوامل كالعمر والجنس والوزن ومستوى النشاط اليومي والجهد البدني، و"حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال"، التي تُستخدم لحساب الجرعة الصحيحة للدواء بالاعتماد على وزن الطفل؛ وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

وكذلك الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية والمخصصة لمصنعي الأغذية لتسهل عليهم حساب البيانات التغذوية للمنتج الغذائي، إضافةً إلى "حاسبة نقاط المنتجات الغذائية" السائلة والصلبة، وهي حاسبة مختصة بحساب القيمة الغذائية للمنتج الغذائي من 100 جرام.

ومن خلال "ركن المستهلكين" يمكن أيضًا استعراض الحملات التوعوية التي نفذتها "الهيئة"، شاملة جميع التفاصيل الخاصة بكل حملة من أدلة إرشادية وتصاميم توعوية وجميع المعلومات والروابط المتعلقة بكل موضوع.

وتعزيزًا لدور "الهيئة" التوعوي أتاحت قناةً لتواصل المجتمع معها بشكل مباشر من خلال "خدمة أمرك AMRQ"، وهي عبارة عن بريد إلكتروني "amrq@sfda.gov.sa" متاح للجميع لطلب الوسائل التوعوية والمحاضرات والأنشطة والفعاليات وورش العمل والمعارض، ويتم التعامل مع الطلبات من قبل مختصي التوعية بالهيئة وتصنيفها وجدولتها حسب الأهمية والإمكانية.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء والاطلاع على المحتوى التوعوي العلمي لـ"ركن المستهلكين"، وغيره من الخدمات والأقسام من خلال الرابط: "www.sfda.gov.sa".

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"الغذاء والدواء": صفحة "ركن المستهلكين" التفاعلية توفر الحقائق والمعلومات
سبق

وفرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني صفحة خاصة بالمستهلكين؛ تسهيلًا للحصول على المعلومات العلمية الصحيحة وتعزيزًا لدور الهيئة التوعوي.

وتحتوي الصفحة على العديد من المعلومات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة تغطي جميع النشاطات الواقعة تحت إشراف "الهيئة".

ويمكن من خلال "ركن المستهلكين" التحقق من صحة شائعة جرى تداولها عن "الغذاء والدواء"، وذلك عبر صفحة خاصة بتوضيح الحقائق حول الشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أبرز ما يُتداول.

ويتيح الركن عددًا من الحاسبات التفاعلية كـ"حاسبة السعرات الحرارية"، التي تساعد المستخدم على تحديد الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية مع مراعاة عدة عوامل كالعمر والجنس والوزن ومستوى النشاط اليومي والجهد البدني، و"حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال"، التي تُستخدم لحساب الجرعة الصحيحة للدواء بالاعتماد على وزن الطفل؛ وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

وكذلك الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية والمخصصة لمصنعي الأغذية لتسهل عليهم حساب البيانات التغذوية للمنتج الغذائي، إضافةً إلى "حاسبة نقاط المنتجات الغذائية" السائلة والصلبة، وهي حاسبة مختصة بحساب القيمة الغذائية للمنتج الغذائي من 100 جرام.

ومن خلال "ركن المستهلكين" يمكن أيضًا استعراض الحملات التوعوية التي نفذتها "الهيئة"، شاملة جميع التفاصيل الخاصة بكل حملة من أدلة إرشادية وتصاميم توعوية وجميع المعلومات والروابط المتعلقة بكل موضوع.

وتعزيزًا لدور "الهيئة" التوعوي أتاحت قناةً لتواصل المجتمع معها بشكل مباشر من خلال "خدمة أمرك AMRQ"، وهي عبارة عن بريد إلكتروني "amrq@sfda.gov.sa" متاح للجميع لطلب الوسائل التوعوية والمحاضرات والأنشطة والفعاليات وورش العمل والمعارض، ويتم التعامل مع الطلبات من قبل مختصي التوعية بالهيئة وتصنيفها وجدولتها حسب الأهمية والإمكانية.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء والاطلاع على المحتوى التوعوي العلمي لـ"ركن المستهلكين"، وغيره من الخدمات والأقسام من خلال الرابط: "www.sfda.gov.sa".

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:44 PM

"الغذاء والدواء": صفحة "ركن المستهلكين" التفاعلية توفر الحقائق والمعلومات

تحتوي على العديد من البيانات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وفرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني صفحة خاصة بالمستهلكين؛ تسهيلًا للحصول على المعلومات العلمية الصحيحة وتعزيزًا لدور الهيئة التوعوي.

وتحتوي الصفحة على العديد من المعلومات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة تغطي جميع النشاطات الواقعة تحت إشراف "الهيئة".

ويمكن من خلال "ركن المستهلكين" التحقق من صحة شائعة جرى تداولها عن "الغذاء والدواء"، وذلك عبر صفحة خاصة بتوضيح الحقائق حول الشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أبرز ما يُتداول.

ويتيح الركن عددًا من الحاسبات التفاعلية كـ"حاسبة السعرات الحرارية"، التي تساعد المستخدم على تحديد الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية مع مراعاة عدة عوامل كالعمر والجنس والوزن ومستوى النشاط اليومي والجهد البدني، و"حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال"، التي تُستخدم لحساب الجرعة الصحيحة للدواء بالاعتماد على وزن الطفل؛ وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

وكذلك الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية والمخصصة لمصنعي الأغذية لتسهل عليهم حساب البيانات التغذوية للمنتج الغذائي، إضافةً إلى "حاسبة نقاط المنتجات الغذائية" السائلة والصلبة، وهي حاسبة مختصة بحساب القيمة الغذائية للمنتج الغذائي من 100 جرام.

ومن خلال "ركن المستهلكين" يمكن أيضًا استعراض الحملات التوعوية التي نفذتها "الهيئة"، شاملة جميع التفاصيل الخاصة بكل حملة من أدلة إرشادية وتصاميم توعوية وجميع المعلومات والروابط المتعلقة بكل موضوع.

وتعزيزًا لدور "الهيئة" التوعوي أتاحت قناةً لتواصل المجتمع معها بشكل مباشر من خلال "خدمة أمرك AMRQ"، وهي عبارة عن بريد إلكتروني "amrq@sfda.gov.sa" متاح للجميع لطلب الوسائل التوعوية والمحاضرات والأنشطة والفعاليات وورش العمل والمعارض، ويتم التعامل مع الطلبات من قبل مختصي التوعية بالهيئة وتصنيفها وجدولتها حسب الأهمية والإمكانية.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء والاطلاع على المحتوى التوعوي العلمي لـ"ركن المستهلكين"، وغيره من الخدمات والأقسام من خلال الرابط: "www.sfda.gov.sa".

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