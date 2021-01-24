رئيس نادي الإبل: هدفنا الوصول للعالمية ورفع القيمة السوقية للإبل إلى 70 مليار ريال

قال إن ولي العهد يمتلك الإبل الشرف في مختلف الألوان

أعلن رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أن القيمة السوقية للإبل في المملكة تتجاوز أكثر من ٥٠ مليار ريال، مؤكدًا أن نادي الإبل يطمح في رفع القيمة السوقية إلى ٧٠ مليارًا في المستقبل القريب .

وبين أن عدد الإبل في المملكة يبلغ مليون 800 ألف متن، مضيفًا أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تشرف عليه الدولة وتتابعه بالتعاون مع النادي وكل نشاطات المهرجان تتم وفق ما وضع لها دون تجاوزات.

وقال إن هدفنا في الخطوة المقبلة هو الوصول بالإبل إلى العالمية عبر مهرجاناتها المقبلة وتعزيز مكانتها الدولية .

وقال رئيس نادي الإبل في حديث مع المديفر بروتانا: "طموحنا في النادي تحويل الإبل إلى صناعة عالمية، حتى تدخل الدول المتقدمة في الإبل كما دخلت في الخيل العربي.. ونسعى لإقامة مهرجانات في أوروبا وأمريكا ودخول أثرياء العالم في الإبل."

وقال "بن حثلين": "أنواع الإبل التي يمتلكها سمو "ولي العهد" الأمير محمد بن سلمان في جميع الألوان ومنها "الإبل الشرف" الباقية من إبل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه" .

وبين "بن حثلين": "كان شرط الأمير "خالد بن سلمان" قبل أن يوافق على تولي رئاسة لجان التحكيم أن تكون مثل القضاء لا تدخل فيها بتاتاً".

وأضاف رئيس نادي الإبل: دخلنا في شراكة مع إحدى الشركات الكبرى لإنشاء أكبر مصنع "لحليب الإبل" في العالم.

وأضاف: الإبل موروثنا الأول في الجزيرة العربية، ولا يوجد عربي بالجزيرة إلا والإبل تجري في "جيناته"، وأتمنى أن يكون "الجمل" هو الحيوان الرمزي للمملكة.

وكان الشيخ فهد بن حثلين أصدر في النسخة السادسة عدة قرارات جاءت في صالح أهل الإبل، ورفعت من قيمة الإبل في مختلف الألوان حتى بلغت مبالغ مليونية في مدة وجيزة لا تتعدى ٥ سنوات، ومن أهم هذه القرارات السماح بالإيجار، ومنع الوسم وبخاصة على الوجه، وكذلك استحداث أشواط جديدة منها شوط الشداد، الذي رفع قيمة الإبل وحفز كبار ملاك الإبل على التنافس من خلال الإيجار والحصول على النقاط، ومن أهم صفقاته، وكذلك إضافة أشواط المفاريد بكار وقعدان، وإضافة الإبل الأصايل بفئاتها المختلفة .