الغذاء والدواء: سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR
نصحت مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR. وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر: يأتي ذلك لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها.
وأضافت: تنصح #الغذاء_والدواء مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًّا.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الغذاء والدواء: سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-16
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR. وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر: يأتي ذلك لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها.
وأضافت: تنصح #الغذاء_والدواء مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًّا.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:44 AM
الغذاء والدواء: سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR
نصحت مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR. وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر: يأتي ذلك لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها.
وأضافت: تنصح #الغذاء_والدواء مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًّا.