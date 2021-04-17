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جولات مكثفة على مساجد الأفلاج للتأكد من احترازات صلاة التراويح

بشكل يومي على جوامع ومساجد المحافظة ومراكزها خلال شهر رمضان

تتابع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، من خلال جولات ميدانية مكثفة بشكل يومي، للتأكد من تقيُّد المصلين في الجوامع والمساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح.

وتقوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج، بإدارة الشيخ محمد بن نمشان الفضلي، بجولات ميدانية مكثفة بشكل يومي على الجوامع والمساجد بالمحافظة ومراكزها؛ وذلك للتأكد من تقيُّد المصلين في صلاة التراويح بالإجراءات الاحترازية.

وتأتي هذه الخطوات وفقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والمتابعة المباشرة من المدير العام لمنطقة الرياض؛ للعمل على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية في مساجد وجوامع السعودية خلال شهر رمضان.

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جولات مكثفة على مساجد الأفلاج للتأكد من احترازات صلاة التراويح
سبق

تتابع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، من خلال جولات ميدانية مكثفة بشكل يومي، للتأكد من تقيُّد المصلين في الجوامع والمساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح.

وتقوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج، بإدارة الشيخ محمد بن نمشان الفضلي، بجولات ميدانية مكثفة بشكل يومي على الجوامع والمساجد بالمحافظة ومراكزها؛ وذلك للتأكد من تقيُّد المصلين في صلاة التراويح بالإجراءات الاحترازية.

وتأتي هذه الخطوات وفقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والمتابعة المباشرة من المدير العام لمنطقة الرياض؛ للعمل على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية في مساجد وجوامع السعودية خلال شهر رمضان.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:56 AM
اخر تعديل
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
01:43 AM

جولات مكثفة على مساجد الأفلاج للتأكد من احترازات صلاة التراويح

بشكل يومي على جوامع ومساجد المحافظة ومراكزها خلال شهر رمضان

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
359

تتابع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، من خلال جولات ميدانية مكثفة بشكل يومي، للتأكد من تقيُّد المصلين في الجوامع والمساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح.

وتقوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج، بإدارة الشيخ محمد بن نمشان الفضلي، بجولات ميدانية مكثفة بشكل يومي على الجوامع والمساجد بالمحافظة ومراكزها؛ وذلك للتأكد من تقيُّد المصلين في صلاة التراويح بالإجراءات الاحترازية.

وتأتي هذه الخطوات وفقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والمتابعة المباشرة من المدير العام لمنطقة الرياض؛ للعمل على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية في مساجد وجوامع السعودية خلال شهر رمضان.

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