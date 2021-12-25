أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والباحة والشرقية . وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت. ونبه المركز منطقة عسير أيضاً بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط وسراة عبيدة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت. وتشهد منطقة الباحة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت. ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران وبقيق ورأس تنورة والقطيف والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت. وتشهد منطقة الرياض أيضاً سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح وتدن للرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والباحة والشرقية .



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



ونبه المركز منطقة عسير أيضاً بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط وسراة عبيدة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة الباحة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران وبقيق ورأس تنورة والقطيف والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة الرياض أيضاً سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 01:38 AM

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح وتدن للرؤية الأفقية تشمل عدداً كبيراً من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى مساء السبت





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والباحة والشرقية .



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



ونبه المركز منطقة عسير أيضاً بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط وسراة عبيدة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة الباحة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران وبقيق ورأس تنورة والقطيف والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة الرياض أيضاً سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.