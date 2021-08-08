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769 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد في المنطقة الشرقية

الباحص: تهيئة بيئة تعليمية تتكامل فيها كافة الخدمات والتدابير الوقائية

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، حرص وزارة التعليم للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وذلك بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والتميز وكما خطط له، متطلعًا في ذات الوقت أن يكون العام الدراسي القادم عامًا متميزًا وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على جاهزية برنامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ بتعليم المنطقة انطلاقًا من الوقوف على أعمال التشغيل والصيانة والموجهة لمدارس المنطقة ومحافظاتها؛ حيث باشرت الفرق الميدانية أعمالها منذ وقت مبكر في الصيانة الشاملة. وشملت الخطة ٧٦٩ مدرسة تنوعت فيها أعمال الصيانة الذاتية للمباني المدرسية، وكذلك متابعة كافة الاحتياجات المتعلقة في جانب التأهيل والتهيئة للمباني المدرسية بهدف رفع مستوى جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح "الباحص" أنه ضمن عملية الاستعداد تم إطلاق برنامج إلكتروني يرصد عدة مؤشرات تتعلق بجملة العمليات المنفذة، سواء في محور الصيانة وما تتضمنه من أعمال تتعلق بعمليات التأهيل والتكييف وأعمال الدهان والكهرباء، إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار؛ حيث يمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس، ورفع جاهزيتها، وأضاف وصولًا لمحور التجهيزات المدرسية وعمليات ترحيل المقررات الدراسية من المستودعات المركزية إلى المدارس للمرحلة الابتدائية بقطاعيها البنين والبنات والبالغ عددها مليونَي مقرر.

وأشار "الباحص" إلى أن محور تهيئة البيئة المدرسية المناسبة لتلقي الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كافة الخدمات وتتحقق فيها كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويكفل سلامة المستفيدين من هذه المرافق والمباني؛ تمثل ركيزة هامة وأصيلة في أعمالنا، وهو المحور الذي نعمل على تحقيقه ونحرص على توفيره. وأضاف: خير شاهدٍ على ذلك تنفيذ تعليم المنطقة الشرقية حملة توعوية بتنسيق مباشر مع كافة القطاعات الصحية بالمنطقة لدعوة أولياء الأمور لتطعيم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، والعمل على رفع مستوى التحصين المجتمعي، إلى جانب توفير كافة الإمكانات المتعلقة بالجوانب الوقائية وتطبيق التدابير الاحترازية بالمدارس.

هذا وتواصل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ عبر ٢٥ مؤشرًا و٢٠٨ إجراءات لجميع مدارس المنطقة، تشمل الطفولة المبكرة، وعمليات التأهيل والصيانة والترميم والإضافات والنظافة للمباني التعليمية، وصيانة البرادات والمكيفات، وتعيين ونقل المعلمين والمعلمات، والتجهيزات المدرسية، والنقل المدرسي للطلاب والطالبات، والميزانيات التشغيلية للمدارس، ومواد الإجراءات الاحترازية.

كما تقوم أمانة إدارة التعليم بالشرقية بمتابعة طلبات الدعم والمساندة المقدمة من مكاتب التعليم ومدارس المنطقة عبر نظام التذاكر الإلكترونية مع الإدارات المعنية بجاهزية الميدان التعليمي، وتقيس أثر الاستعداد عبر نظام الاستطلاعات الإلكترونية عن طريق زيارات أعضاء لجنة الاستعداد ومدراء الإدارات والمشرفين والمشرفات قبل بدء العام الدراسي وإعطاء تحليل إحصائي لقيادات إدارة التعليم للوقوف على الجوانب التي تحتاج دعمًا ومتابعة عاجلة.


كما تتابع أمانة إدارة التعليم مع الإدارات المعنية وصول المقررات الدراسية من المطابع حتى وصولها للمدارس عبر مؤشرات ونظام إلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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769 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد في المنطقة الشرقية
سبق

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، حرص وزارة التعليم للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وذلك بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والتميز وكما خطط له، متطلعًا في ذات الوقت أن يكون العام الدراسي القادم عامًا متميزًا وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على جاهزية برنامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ بتعليم المنطقة انطلاقًا من الوقوف على أعمال التشغيل والصيانة والموجهة لمدارس المنطقة ومحافظاتها؛ حيث باشرت الفرق الميدانية أعمالها منذ وقت مبكر في الصيانة الشاملة. وشملت الخطة ٧٦٩ مدرسة تنوعت فيها أعمال الصيانة الذاتية للمباني المدرسية، وكذلك متابعة كافة الاحتياجات المتعلقة في جانب التأهيل والتهيئة للمباني المدرسية بهدف رفع مستوى جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح "الباحص" أنه ضمن عملية الاستعداد تم إطلاق برنامج إلكتروني يرصد عدة مؤشرات تتعلق بجملة العمليات المنفذة، سواء في محور الصيانة وما تتضمنه من أعمال تتعلق بعمليات التأهيل والتكييف وأعمال الدهان والكهرباء، إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار؛ حيث يمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس، ورفع جاهزيتها، وأضاف وصولًا لمحور التجهيزات المدرسية وعمليات ترحيل المقررات الدراسية من المستودعات المركزية إلى المدارس للمرحلة الابتدائية بقطاعيها البنين والبنات والبالغ عددها مليونَي مقرر.

وأشار "الباحص" إلى أن محور تهيئة البيئة المدرسية المناسبة لتلقي الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كافة الخدمات وتتحقق فيها كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويكفل سلامة المستفيدين من هذه المرافق والمباني؛ تمثل ركيزة هامة وأصيلة في أعمالنا، وهو المحور الذي نعمل على تحقيقه ونحرص على توفيره. وأضاف: خير شاهدٍ على ذلك تنفيذ تعليم المنطقة الشرقية حملة توعوية بتنسيق مباشر مع كافة القطاعات الصحية بالمنطقة لدعوة أولياء الأمور لتطعيم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، والعمل على رفع مستوى التحصين المجتمعي، إلى جانب توفير كافة الإمكانات المتعلقة بالجوانب الوقائية وتطبيق التدابير الاحترازية بالمدارس.

هذا وتواصل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ عبر ٢٥ مؤشرًا و٢٠٨ إجراءات لجميع مدارس المنطقة، تشمل الطفولة المبكرة، وعمليات التأهيل والصيانة والترميم والإضافات والنظافة للمباني التعليمية، وصيانة البرادات والمكيفات، وتعيين ونقل المعلمين والمعلمات، والتجهيزات المدرسية، والنقل المدرسي للطلاب والطالبات، والميزانيات التشغيلية للمدارس، ومواد الإجراءات الاحترازية.

كما تقوم أمانة إدارة التعليم بالشرقية بمتابعة طلبات الدعم والمساندة المقدمة من مكاتب التعليم ومدارس المنطقة عبر نظام التذاكر الإلكترونية مع الإدارات المعنية بجاهزية الميدان التعليمي، وتقيس أثر الاستعداد عبر نظام الاستطلاعات الإلكترونية عن طريق زيارات أعضاء لجنة الاستعداد ومدراء الإدارات والمشرفين والمشرفات قبل بدء العام الدراسي وإعطاء تحليل إحصائي لقيادات إدارة التعليم للوقوف على الجوانب التي تحتاج دعمًا ومتابعة عاجلة.


كما تتابع أمانة إدارة التعليم مع الإدارات المعنية وصول المقررات الدراسية من المطابع حتى وصولها للمدارس عبر مؤشرات ونظام إلكتروني.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:05 PM

769 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد في المنطقة الشرقية

الباحص: تهيئة بيئة تعليمية تتكامل فيها كافة الخدمات والتدابير الوقائية

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عبدالله السالم - الدمام
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أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، حرص وزارة التعليم للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وذلك بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والتميز وكما خطط له، متطلعًا في ذات الوقت أن يكون العام الدراسي القادم عامًا متميزًا وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على جاهزية برنامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ بتعليم المنطقة انطلاقًا من الوقوف على أعمال التشغيل والصيانة والموجهة لمدارس المنطقة ومحافظاتها؛ حيث باشرت الفرق الميدانية أعمالها منذ وقت مبكر في الصيانة الشاملة. وشملت الخطة ٧٦٩ مدرسة تنوعت فيها أعمال الصيانة الذاتية للمباني المدرسية، وكذلك متابعة كافة الاحتياجات المتعلقة في جانب التأهيل والتهيئة للمباني المدرسية بهدف رفع مستوى جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح "الباحص" أنه ضمن عملية الاستعداد تم إطلاق برنامج إلكتروني يرصد عدة مؤشرات تتعلق بجملة العمليات المنفذة، سواء في محور الصيانة وما تتضمنه من أعمال تتعلق بعمليات التأهيل والتكييف وأعمال الدهان والكهرباء، إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار؛ حيث يمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس، ورفع جاهزيتها، وأضاف وصولًا لمحور التجهيزات المدرسية وعمليات ترحيل المقررات الدراسية من المستودعات المركزية إلى المدارس للمرحلة الابتدائية بقطاعيها البنين والبنات والبالغ عددها مليونَي مقرر.

وأشار "الباحص" إلى أن محور تهيئة البيئة المدرسية المناسبة لتلقي الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كافة الخدمات وتتحقق فيها كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويكفل سلامة المستفيدين من هذه المرافق والمباني؛ تمثل ركيزة هامة وأصيلة في أعمالنا، وهو المحور الذي نعمل على تحقيقه ونحرص على توفيره. وأضاف: خير شاهدٍ على ذلك تنفيذ تعليم المنطقة الشرقية حملة توعوية بتنسيق مباشر مع كافة القطاعات الصحية بالمنطقة لدعوة أولياء الأمور لتطعيم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، والعمل على رفع مستوى التحصين المجتمعي، إلى جانب توفير كافة الإمكانات المتعلقة بالجوانب الوقائية وتطبيق التدابير الاحترازية بالمدارس.

هذا وتواصل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ عبر ٢٥ مؤشرًا و٢٠٨ إجراءات لجميع مدارس المنطقة، تشمل الطفولة المبكرة، وعمليات التأهيل والصيانة والترميم والإضافات والنظافة للمباني التعليمية، وصيانة البرادات والمكيفات، وتعيين ونقل المعلمين والمعلمات، والتجهيزات المدرسية، والنقل المدرسي للطلاب والطالبات، والميزانيات التشغيلية للمدارس، ومواد الإجراءات الاحترازية.

كما تقوم أمانة إدارة التعليم بالشرقية بمتابعة طلبات الدعم والمساندة المقدمة من مكاتب التعليم ومدارس المنطقة عبر نظام التذاكر الإلكترونية مع الإدارات المعنية بجاهزية الميدان التعليمي، وتقيس أثر الاستعداد عبر نظام الاستطلاعات الإلكترونية عن طريق زيارات أعضاء لجنة الاستعداد ومدراء الإدارات والمشرفين والمشرفات قبل بدء العام الدراسي وإعطاء تحليل إحصائي لقيادات إدارة التعليم للوقوف على الجوانب التي تحتاج دعمًا ومتابعة عاجلة.


كما تتابع أمانة إدارة التعليم مع الإدارات المعنية وصول المقررات الدراسية من المطابع حتى وصولها للمدارس عبر مؤشرات ونظام إلكتروني.

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