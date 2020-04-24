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و16 وفاة.. السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 174 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) متضمنة وفاتين؛ لترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 174 حالة، و16حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة.

وشددت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

السودان فيروس كورونا الجديد

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و16 وفاة.. السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 174 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) متضمنة وفاتين؛ لترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 174 حالة، و16حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة.

وشددت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:47 PM

و16 وفاة.. السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 174 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) متضمنة وفاتين؛ لترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 174 حالة، و16حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة.

وشددت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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