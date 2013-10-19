النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الرياضة "الفيصل": في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله

تمنى التوفيق للهلال والنصر بتقديم مباراة ممتعة

تمنى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، التوفيق وتقديم مباراة ممتعة من فريقي النصر والهلال في ديربي الرياض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .

وقال الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: "كل الأمنيات بالتوفيق لفريقي النصر والهلال مساء اليوم، وتقديم مباراة ممتعة تعكس واقع رياضتنا وتطورها الذي نعتز به جميعاً".

واستكمل الفيصل: "في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة "الفيصل": في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله
سبق

تمنى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، التوفيق وتقديم مباراة ممتعة من فريقي النصر والهلال في ديربي الرياض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .

وقال الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: "كل الأمنيات بالتوفيق لفريقي النصر والهلال مساء اليوم، وتقديم مباراة ممتعة تعكس واقع رياضتنا وتطورها الذي نعتز به جميعاً".

واستكمل الفيصل: "في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله".

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
09:12 PM

وزير الرياضة "الفيصل": في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله

تمنى التوفيق للهلال والنصر بتقديم مباراة ممتعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,315

تمنى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، التوفيق وتقديم مباراة ممتعة من فريقي النصر والهلال في ديربي الرياض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .

وقال الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: "كل الأمنيات بالتوفيق لفريقي النصر والهلال مساء اليوم، وتقديم مباراة ممتعة تعكس واقع رياضتنا وتطورها الذي نعتز به جميعاً".

واستكمل الفيصل: "في النهاية سنسعد بتأهل فريق سعودي للنهائي وتحقيق اللقب بإذن الله".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,632
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,952
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,747

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة