دون الكشف عن قيمة العقد المادية .. "السهلاوي" يوقع للحزم

تعاقدت إدارة نادي الحزم مع اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي ليمثل فريق الحزم ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.
وسبق أن مثل السهلاوي العديد من الأندية السعودية وهي القادسية والفتح والنصر والشباب والتعاون، قبل انتقاله إلى نادي معيذر القطري.
تعاقدت إدارة نادي الحزم مع اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي ليمثل فريق الحزم ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.
وسبق أن مثل السهلاوي العديد من الأندية السعودية وهي القادسية والفتح والنصر والشباب والتعاون، قبل انتقاله إلى نادي معيذر القطري.
تعاقدت إدارة نادي الحزم مع اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي ليمثل فريق الحزم ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.
وسبق أن مثل السهلاوي العديد من الأندية السعودية وهي القادسية والفتح والنصر والشباب والتعاون، قبل انتقاله إلى نادي معيذر القطري.
تعاقدت إدارة نادي الحزم مع اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي ليمثل فريق الحزم ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.
وسبق أن مثل السهلاوي العديد من الأندية السعودية وهي القادسية والفتح والنصر والشباب والتعاون، قبل انتقاله إلى نادي معيذر القطري.