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دون الكشف عن قيمة العقد المادية .. "السهلاوي" يوقع للحزم

تعاقدت إدارة نادي الحزم مع اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي ليمثل فريق الحزم ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.

وسبق أن مثل السهلاوي العديد من الأندية السعودية وهي القادسية والفتح والنصر والشباب والتعاون، قبل انتقاله إلى نادي معيذر القطري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دون الكشف عن قيمة العقد المادية .. "السهلاوي" يوقع للحزم
سبق

تعاقدت إدارة نادي الحزم مع اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي ليمثل فريق الحزم ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.

وسبق أن مثل السهلاوي العديد من الأندية السعودية وهي القادسية والفتح والنصر والشباب والتعاون، قبل انتقاله إلى نادي معيذر القطري.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:07 PM

دون الكشف عن قيمة العقد المادية .. "السهلاوي" يوقع للحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
2
1,345

تعاقدت إدارة نادي الحزم مع اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي ليمثل فريق الحزم ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية.

وسبق أن مثل السهلاوي العديد من الأندية السعودية وهي القادسية والفتح والنصر والشباب والتعاون، قبل انتقاله إلى نادي معيذر القطري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,730
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,408

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