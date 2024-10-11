النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جيل" يرحل عن الاتحاد.. ويلتحق بـ"فاسكو دي جاما" البرازيلي

بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب وبنظام الإعارة

توصلت إدارة نادي الاتحاد اليوم السبت إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليوناردو جيل على إعارته إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب البرازيلي كاريلي.

وتلقى جيل عرضَين للانتقال إلى فريق أونيفرسيداد دي تشيلي، إضافة إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي؛ وذلك من أجل العودة من جديد إلى أمريكا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة الفريق البرازيلي استطاعت الاتفاق مع اللاعب على الانتقال إلى صفوفه بنظام الإعارة لمدة عام.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"جيل" يرحل عن الاتحاد.. ويلتحق بـ"فاسكو دي جاما" البرازيلي
سبق

توصلت إدارة نادي الاتحاد اليوم السبت إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليوناردو جيل على إعارته إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب البرازيلي كاريلي.

وتلقى جيل عرضَين للانتقال إلى فريق أونيفرسيداد دي تشيلي، إضافة إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي؛ وذلك من أجل العودة من جديد إلى أمريكا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة الفريق البرازيلي استطاعت الاتفاق مع اللاعب على الانتقال إلى صفوفه بنظام الإعارة لمدة عام.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
11:28 PM

"جيل" يرحل عن الاتحاد.. ويلتحق بـ"فاسكو دي جاما" البرازيلي

بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب وبنظام الإعارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,404

توصلت إدارة نادي الاتحاد اليوم السبت إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليوناردو جيل على إعارته إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب البرازيلي كاريلي.

وتلقى جيل عرضَين للانتقال إلى فريق أونيفرسيداد دي تشيلي، إضافة إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي؛ وذلك من أجل العودة من جديد إلى أمريكا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة الفريق البرازيلي استطاعت الاتفاق مع اللاعب على الانتقال إلى صفوفه بنظام الإعارة لمدة عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,790
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,681
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,259

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة