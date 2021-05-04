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عبر "تبرّع".. أمير منطقة الجوف يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"

المنصة الوطنية تُشْرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

‬دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حملة "أخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي والعديد من منسوبي الفرع.

واستمع أمير منطقة الجوف إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد أنموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن "الرويلي" حرص الأمير فيصل بن نواف ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "تبرّع".. أمير منطقة الجوف يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"
سبق

‬دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حملة "أخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي والعديد من منسوبي الفرع.

واستمع أمير منطقة الجوف إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد أنموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن "الرويلي" حرص الأمير فيصل بن نواف ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
02:16 PM

عبر "تبرّع".. أمير منطقة الجوف يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"

المنصة الوطنية تُشْرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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‬دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حملة "أخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي والعديد من منسوبي الفرع.

واستمع أمير منطقة الجوف إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد أنموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن "الرويلي" حرص الأمير فيصل بن نواف ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

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