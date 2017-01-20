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بالفيديو.. "العثمان" في برنامج يا هلا بالعرفج: لا توجد أدلة علمية على تعديل القمح وراثيًّا

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو للبروفيسور "عبدالعزيز العثمان"، ذكر من خلاله المقاطع التي تحدثت عن أن القمح مُعدَّل وراثيًّا، وأنه ضار بالصحة، والحقيقة أنه لا يوجد دليل علمي على ما قال هؤلاء، وأنه لا يمكن للمختبرات أن تثبت إذا كان القمح معدلاً أو لم يكن معدلاً. كما طلب من الجهات الرقابية أن يقدموا الدليل العلمي على ذلك.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" للمرة الثانية مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع المغرد "علاء السعيد"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، وأهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، وأغلبها تخص نادي الاتحاد.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عرض فيديو لـ"عدنان جستنية"، ينتقد كتاب "الطريق إلى الجحيم"، وهو السيرة الذاتية للدكتور هاشم عبده هاشم.

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض مقطع فيديو لطفل سعودي موهوب، تحدث عما تعلمه من عامل المعرفة أحمد العرفج وحبه للقراءة، كما ذكر مثالاً على العقلية الغنية والعقلية الفقيرة.

وفي سياق سيرة وتر روى الموسيقار "يحيى الموجي" قصة أغنية "لا تشك جرحًا أنت صاحبه"، التي كتبها "كريم العراقي"، ولحنها الدكتور طلال، وغنتها الفنانة "أصالة".

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بالفيديو.. "العثمان" في برنامج يا هلا بالعرفج: لا توجد أدلة علمية على تعديل القمح وراثيًّا
سبق

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو للبروفيسور "عبدالعزيز العثمان"، ذكر من خلاله المقاطع التي تحدثت عن أن القمح مُعدَّل وراثيًّا، وأنه ضار بالصحة، والحقيقة أنه لا يوجد دليل علمي على ما قال هؤلاء، وأنه لا يمكن للمختبرات أن تثبت إذا كان القمح معدلاً أو لم يكن معدلاً. كما طلب من الجهات الرقابية أن يقدموا الدليل العلمي على ذلك.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" للمرة الثانية مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع المغرد "علاء السعيد"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، وأهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، وأغلبها تخص نادي الاتحاد.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عرض فيديو لـ"عدنان جستنية"، ينتقد كتاب "الطريق إلى الجحيم"، وهو السيرة الذاتية للدكتور هاشم عبده هاشم.

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض مقطع فيديو لطفل سعودي موهوب، تحدث عما تعلمه من عامل المعرفة أحمد العرفج وحبه للقراءة، كما ذكر مثالاً على العقلية الغنية والعقلية الفقيرة.

وفي سياق سيرة وتر روى الموسيقار "يحيى الموجي" قصة أغنية "لا تشك جرحًا أنت صاحبه"، التي كتبها "كريم العراقي"، ولحنها الدكتور طلال، وغنتها الفنانة "أصالة".

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:33 PM

بالفيديو.. "العثمان" في برنامج يا هلا بالعرفج: لا توجد أدلة علمية على تعديل القمح وراثيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو للبروفيسور "عبدالعزيز العثمان"، ذكر من خلاله المقاطع التي تحدثت عن أن القمح مُعدَّل وراثيًّا، وأنه ضار بالصحة، والحقيقة أنه لا يوجد دليل علمي على ما قال هؤلاء، وأنه لا يمكن للمختبرات أن تثبت إذا كان القمح معدلاً أو لم يكن معدلاً. كما طلب من الجهات الرقابية أن يقدموا الدليل العلمي على ذلك.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" للمرة الثانية مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع المغرد "علاء السعيد"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، وأهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، وأغلبها تخص نادي الاتحاد.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عرض فيديو لـ"عدنان جستنية"، ينتقد كتاب "الطريق إلى الجحيم"، وهو السيرة الذاتية للدكتور هاشم عبده هاشم.

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض مقطع فيديو لطفل سعودي موهوب، تحدث عما تعلمه من عامل المعرفة أحمد العرفج وحبه للقراءة، كما ذكر مثالاً على العقلية الغنية والعقلية الفقيرة.

وفي سياق سيرة وتر روى الموسيقار "يحيى الموجي" قصة أغنية "لا تشك جرحًا أنت صاحبه"، التي كتبها "كريم العراقي"، ولحنها الدكتور طلال، وغنتها الفنانة "أصالة".

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