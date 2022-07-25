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بين فكَي الديون والبحث عن مأوى .. والد الـ 7 يناشد مسكناً وسداد دين

بات في حيرة من أمره ويتنقل بين منازل أقاربه هو وأسرته في حقو جازان

ناشد المواطن أحمد محمد حسين القاضي؛ الجهات المسؤولة وفاعلي الخير، سرعة التجاوب معه وحل معاناته الطويلة مع الديون من أجل سداد أجرة الشقة التي كان يسكنها مع أسرته التي حكم عليهم بمغادرتها أخيراً على خلفية تأخره في السداد لمدة طويلة وعجزه عن سداد المستحقات التي تصل إلى أكثر من ثلاثين ألف ريال.

وفيما خرج المواطن من منزله على خلفية الديون ومطالبته بإخلائه، إلا أنه بات في حيرة من أمره ويتنقل بين منازل أقاربه هو وأفراد أسرته الثمانية، وكما أنه العائل الوحيد لوالدته، والتقته "سبق"، اليوم، في مركز الحقو- شرقي بيش، في منزل أحد أقاربه مناشداً الجهات العليا وأهل الخير، سرعة التجاوب معه؛ كونه لا يوجد لديه مأوى حالياً على الإطلاق.

وقال المواطن لـ "سبق": أنا متزوج، ولديّ سبعة أطفال، وأنا وحيد أمي، وهي مطلقة، وأعولها، وقدّر الله عليّ ظروفاً قاسية لم أستطع دفع إيجار شقة أسكنها أنا وأسرتي، وصدر عليّ حكمٌ بدفع الإيجار، وصدر حكمٌ آخر بإخلاء الشقة، ولم أجد أيّ سبيل لحل المشكلة.

وأضاف: فُصلت من عملي وكان راتبي ۳۰۰۰، وهذا كله بسبب إيقاف الخدمات، وكثرت الدعاوى من صاحب المنزل، والآن يطالب بمبلغ 41.400 ألف ريال؛ جزء كبير منه صدر به حكم نهائي، ويوجد بحقي الآن أمر حبس، وإني والله العائل الوحيد لأولادي.

وقال: لا يوجد لديّ مكان أذهب إليه لم يعد لديّ مكان يؤوي أولادي، ولديّ إخلاء من الشقة، وأنا قد فُصلت من عملي في شركة وبراتب ضعيف، على خلفية إيقاف الخدمات، وعدم قدرتي على مصروفات الدوام والتنقل، علماً أنني قد رفعت شكاوى إلى أغلب الجهات ولم أجد الحل بعد.

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بين فكَي الديون والبحث عن مأوى .. والد الـ 7 يناشد مسكناً وسداد دين
سبق

ناشد المواطن أحمد محمد حسين القاضي؛ الجهات المسؤولة وفاعلي الخير، سرعة التجاوب معه وحل معاناته الطويلة مع الديون من أجل سداد أجرة الشقة التي كان يسكنها مع أسرته التي حكم عليهم بمغادرتها أخيراً على خلفية تأخره في السداد لمدة طويلة وعجزه عن سداد المستحقات التي تصل إلى أكثر من ثلاثين ألف ريال.

وفيما خرج المواطن من منزله على خلفية الديون ومطالبته بإخلائه، إلا أنه بات في حيرة من أمره ويتنقل بين منازل أقاربه هو وأفراد أسرته الثمانية، وكما أنه العائل الوحيد لوالدته، والتقته "سبق"، اليوم، في مركز الحقو- شرقي بيش، في منزل أحد أقاربه مناشداً الجهات العليا وأهل الخير، سرعة التجاوب معه؛ كونه لا يوجد لديه مأوى حالياً على الإطلاق.

وقال المواطن لـ "سبق": أنا متزوج، ولديّ سبعة أطفال، وأنا وحيد أمي، وهي مطلقة، وأعولها، وقدّر الله عليّ ظروفاً قاسية لم أستطع دفع إيجار شقة أسكنها أنا وأسرتي، وصدر عليّ حكمٌ بدفع الإيجار، وصدر حكمٌ آخر بإخلاء الشقة، ولم أجد أيّ سبيل لحل المشكلة.

وأضاف: فُصلت من عملي وكان راتبي ۳۰۰۰، وهذا كله بسبب إيقاف الخدمات، وكثرت الدعاوى من صاحب المنزل، والآن يطالب بمبلغ 41.400 ألف ريال؛ جزء كبير منه صدر به حكم نهائي، ويوجد بحقي الآن أمر حبس، وإني والله العائل الوحيد لأولادي.

وقال: لا يوجد لديّ مكان أذهب إليه لم يعد لديّ مكان يؤوي أولادي، ولديّ إخلاء من الشقة، وأنا قد فُصلت من عملي في شركة وبراتب ضعيف، على خلفية إيقاف الخدمات، وعدم قدرتي على مصروفات الدوام والتنقل، علماً أنني قد رفعت شكاوى إلى أغلب الجهات ولم أجد الحل بعد.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:22 PM

بين فكَي الديون والبحث عن مأوى .. والد الـ 7 يناشد مسكناً وسداد دين

بات في حيرة من أمره ويتنقل بين منازل أقاربه هو وأسرته في حقو جازان

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محمد المواسي - جازان
51
37,498

ناشد المواطن أحمد محمد حسين القاضي؛ الجهات المسؤولة وفاعلي الخير، سرعة التجاوب معه وحل معاناته الطويلة مع الديون من أجل سداد أجرة الشقة التي كان يسكنها مع أسرته التي حكم عليهم بمغادرتها أخيراً على خلفية تأخره في السداد لمدة طويلة وعجزه عن سداد المستحقات التي تصل إلى أكثر من ثلاثين ألف ريال.

وفيما خرج المواطن من منزله على خلفية الديون ومطالبته بإخلائه، إلا أنه بات في حيرة من أمره ويتنقل بين منازل أقاربه هو وأفراد أسرته الثمانية، وكما أنه العائل الوحيد لوالدته، والتقته "سبق"، اليوم، في مركز الحقو- شرقي بيش، في منزل أحد أقاربه مناشداً الجهات العليا وأهل الخير، سرعة التجاوب معه؛ كونه لا يوجد لديه مأوى حالياً على الإطلاق.

وقال المواطن لـ "سبق": أنا متزوج، ولديّ سبعة أطفال، وأنا وحيد أمي، وهي مطلقة، وأعولها، وقدّر الله عليّ ظروفاً قاسية لم أستطع دفع إيجار شقة أسكنها أنا وأسرتي، وصدر عليّ حكمٌ بدفع الإيجار، وصدر حكمٌ آخر بإخلاء الشقة، ولم أجد أيّ سبيل لحل المشكلة.

وأضاف: فُصلت من عملي وكان راتبي ۳۰۰۰، وهذا كله بسبب إيقاف الخدمات، وكثرت الدعاوى من صاحب المنزل، والآن يطالب بمبلغ 41.400 ألف ريال؛ جزء كبير منه صدر به حكم نهائي، ويوجد بحقي الآن أمر حبس، وإني والله العائل الوحيد لأولادي.

وقال: لا يوجد لديّ مكان أذهب إليه لم يعد لديّ مكان يؤوي أولادي، ولديّ إخلاء من الشقة، وأنا قد فُصلت من عملي في شركة وبراتب ضعيف، على خلفية إيقاف الخدمات، وعدم قدرتي على مصروفات الدوام والتنقل، علماً أنني قد رفعت شكاوى إلى أغلب الجهات ولم أجد الحل بعد.

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