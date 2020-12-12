النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. فنانة سعودية تبدع في رسم "فهد بن سلطان" على لوحة من الورد

بمناسبة التمديد له أميرًا لمنطقة تبوك.. واستغرق عملها 16 يومًا

أبدعت فنانة سعودية من منطقة تبوك في رسم صورة للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على لوحة من الورد "بورتريه"، بمناسبة التمديد له أميرًا لمنطقة تبوك.

وقالت الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني لـ"سبق"، إن رسم صورة لأمير منطقة تبوك من الورد "هاجس يراودها منذ فترة" لارتباط تبوك بالورد، وقد أسميت لوحتي الفنية بـ"أمير الورد"، مشيرةً إلى أن الرسم بالورد صعب جدًا، وتحتاج إلى عمل شاق وجهد مضاعف لتكون الصورة أشبه بالحقيقية"، مضيفة أنَّ الرسمة استغرقت منها ١٦يومًا، حيث تمَّ التحضير لها ورسمها على قماش مشدود ومن ثم تحديد ألوان الورود وتثبيتها حتى يتم تحديد الملامح والإعداد لها حتى تمَّ تنفيذها.

ونوهت" القرعاني" بالدعم اللامحدود الذي يوليه سمو أمير تبوك لأبناء المنطقة في شتى المجالات، وأن هذا العمل هو ثمرة دعم سموه لها، إلى أن الرسومات التي تأتي من طبيعة المكان لها قراءات مختلفة، بعضها فيها إيحاءات من العمق والشفافية والاندفاع وغيرها، وأن المواد المستخدمة في الرسمة هي من الورد الطبيعي المنتج من مزارع المنطقة.

وأكدت "القرعاني" في ختام حديثها، أن للفن التشكيلي خصوصيات فكل فنان ينفرد بلمساته وإبداعاته ونظراته في الجانب الفني، وأيضًا بحسب موهبته ومهاراته وطريقة عرض أفكاره، إضافة إلى أسلوبه الفني، ومعالم اطلاعه ودراسته للفن الذي ينتهجه ويتبعه، حتى إنجاز اللوحة نهائيًا.

أمير تبوك الأمير سلطان بن فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. فنانة سعودية تبدع في رسم "فهد بن سلطان" على لوحة من الورد
سبق

أبدعت فنانة سعودية من منطقة تبوك في رسم صورة للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على لوحة من الورد "بورتريه"، بمناسبة التمديد له أميرًا لمنطقة تبوك.

وقالت الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني لـ"سبق"، إن رسم صورة لأمير منطقة تبوك من الورد "هاجس يراودها منذ فترة" لارتباط تبوك بالورد، وقد أسميت لوحتي الفنية بـ"أمير الورد"، مشيرةً إلى أن الرسم بالورد صعب جدًا، وتحتاج إلى عمل شاق وجهد مضاعف لتكون الصورة أشبه بالحقيقية"، مضيفة أنَّ الرسمة استغرقت منها ١٦يومًا، حيث تمَّ التحضير لها ورسمها على قماش مشدود ومن ثم تحديد ألوان الورود وتثبيتها حتى يتم تحديد الملامح والإعداد لها حتى تمَّ تنفيذها.

ونوهت" القرعاني" بالدعم اللامحدود الذي يوليه سمو أمير تبوك لأبناء المنطقة في شتى المجالات، وأن هذا العمل هو ثمرة دعم سموه لها، إلى أن الرسومات التي تأتي من طبيعة المكان لها قراءات مختلفة، بعضها فيها إيحاءات من العمق والشفافية والاندفاع وغيرها، وأن المواد المستخدمة في الرسمة هي من الورد الطبيعي المنتج من مزارع المنطقة.

وأكدت "القرعاني" في ختام حديثها، أن للفن التشكيلي خصوصيات فكل فنان ينفرد بلمساته وإبداعاته ونظراته في الجانب الفني، وأيضًا بحسب موهبته ومهاراته وطريقة عرض أفكاره، إضافة إلى أسلوبه الفني، ومعالم اطلاعه ودراسته للفن الذي ينتهجه ويتبعه، حتى إنجاز اللوحة نهائيًا.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
09:53 PM

شاهد .. فنانة سعودية تبدع في رسم "فهد بن سلطان" على لوحة من الورد

بمناسبة التمديد له أميرًا لمنطقة تبوك.. واستغرق عملها 16 يومًا

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,553

أبدعت فنانة سعودية من منطقة تبوك في رسم صورة للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على لوحة من الورد "بورتريه"، بمناسبة التمديد له أميرًا لمنطقة تبوك.

وقالت الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني لـ"سبق"، إن رسم صورة لأمير منطقة تبوك من الورد "هاجس يراودها منذ فترة" لارتباط تبوك بالورد، وقد أسميت لوحتي الفنية بـ"أمير الورد"، مشيرةً إلى أن الرسم بالورد صعب جدًا، وتحتاج إلى عمل شاق وجهد مضاعف لتكون الصورة أشبه بالحقيقية"، مضيفة أنَّ الرسمة استغرقت منها ١٦يومًا، حيث تمَّ التحضير لها ورسمها على قماش مشدود ومن ثم تحديد ألوان الورود وتثبيتها حتى يتم تحديد الملامح والإعداد لها حتى تمَّ تنفيذها.

ونوهت" القرعاني" بالدعم اللامحدود الذي يوليه سمو أمير تبوك لأبناء المنطقة في شتى المجالات، وأن هذا العمل هو ثمرة دعم سموه لها، إلى أن الرسومات التي تأتي من طبيعة المكان لها قراءات مختلفة، بعضها فيها إيحاءات من العمق والشفافية والاندفاع وغيرها، وأن المواد المستخدمة في الرسمة هي من الورد الطبيعي المنتج من مزارع المنطقة.

وأكدت "القرعاني" في ختام حديثها، أن للفن التشكيلي خصوصيات فكل فنان ينفرد بلمساته وإبداعاته ونظراته في الجانب الفني، وأيضًا بحسب موهبته ومهاراته وطريقة عرض أفكاره، إضافة إلى أسلوبه الفني، ومعالم اطلاعه ودراسته للفن الذي ينتهجه ويتبعه، حتى إنجاز اللوحة نهائيًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,449
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,984

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة