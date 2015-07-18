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فريق طبي يعالج حالتي صداع نصفي مزمن بالبوتوكس في المجمعة

يحقن في الرأس والكتف كل 3 أشهر

نجح فريق طبي في علاج حالتي صداع نصفي مزمن بتقنية حقن البوتوكس، في إطار التعاون بين مستشفى الملك خالد بالمجمعة، وكلية الطب بجامعة المجمعة.

وقالت "صحة الرياض" إن الحالتين راجعتا عدة عيادات للمخ والأعصاب، وأعطيتا عدة أدوية ومنها بعض الأدوية الوقائية إلا أنها لم تكن فعالة بشكل جيد.

وقال استشاري طب المخ والأعصاب وطب الجلطات الدماغية بجامعة المجمعة الدكتور عبد الرحمن الحربي، إن علاج الصداع النصفي المزمن بحقن البوتوكس، يعتبر من أحدث التقنيات لعلاج الصداع النصفي المزمن، والتي يتم استخدمها في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وهي من الحقن الفعالة للمريض.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن الحربي أن حقن البوتوكس لها عدة استخدامات طبية معتمدة، وجرى اعتمادها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2010 وتداولها بالأسواق عام 2012، وتحقن في عدة عضلات في الرأس، والكتف كل ثلاثة أشهر عدة مرات.

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فريق طبي يعالج حالتي صداع نصفي مزمن بالبوتوكس في المجمعة
سبق

نجح فريق طبي في علاج حالتي صداع نصفي مزمن بتقنية حقن البوتوكس، في إطار التعاون بين مستشفى الملك خالد بالمجمعة، وكلية الطب بجامعة المجمعة.

وقالت "صحة الرياض" إن الحالتين راجعتا عدة عيادات للمخ والأعصاب، وأعطيتا عدة أدوية ومنها بعض الأدوية الوقائية إلا أنها لم تكن فعالة بشكل جيد.

وقال استشاري طب المخ والأعصاب وطب الجلطات الدماغية بجامعة المجمعة الدكتور عبد الرحمن الحربي، إن علاج الصداع النصفي المزمن بحقن البوتوكس، يعتبر من أحدث التقنيات لعلاج الصداع النصفي المزمن، والتي يتم استخدمها في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وهي من الحقن الفعالة للمريض.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن الحربي أن حقن البوتوكس لها عدة استخدامات طبية معتمدة، وجرى اعتمادها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2010 وتداولها بالأسواق عام 2012، وتحقن في عدة عضلات في الرأس، والكتف كل ثلاثة أشهر عدة مرات.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:25 PM

فريق طبي يعالج حالتي صداع نصفي مزمن بالبوتوكس في المجمعة

يحقن في الرأس والكتف كل 3 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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نجح فريق طبي في علاج حالتي صداع نصفي مزمن بتقنية حقن البوتوكس، في إطار التعاون بين مستشفى الملك خالد بالمجمعة، وكلية الطب بجامعة المجمعة.

وقالت "صحة الرياض" إن الحالتين راجعتا عدة عيادات للمخ والأعصاب، وأعطيتا عدة أدوية ومنها بعض الأدوية الوقائية إلا أنها لم تكن فعالة بشكل جيد.

وقال استشاري طب المخ والأعصاب وطب الجلطات الدماغية بجامعة المجمعة الدكتور عبد الرحمن الحربي، إن علاج الصداع النصفي المزمن بحقن البوتوكس، يعتبر من أحدث التقنيات لعلاج الصداع النصفي المزمن، والتي يتم استخدمها في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وهي من الحقن الفعالة للمريض.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن الحربي أن حقن البوتوكس لها عدة استخدامات طبية معتمدة، وجرى اعتمادها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2010 وتداولها بالأسواق عام 2012، وتحقن في عدة عضلات في الرأس، والكتف كل ثلاثة أشهر عدة مرات.

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