"مدني بريدة" يواصل جهوده لإخماد حريق اندلع بمستودع أخشاب

تواصل فِرَق الدفاع المدني في بريدة، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع أخشاب.
وقال الدفاع المدني صباح اليوم: يباشر مدني #بريدة حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.
تواصل فِرَق الدفاع المدني في بريدة، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع أخشاب.
وقال الدفاع المدني صباح اليوم: يباشر مدني #بريدة حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.الدفاع المدني
تواصل فِرَق الدفاع المدني في بريدة، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع أخشاب.
وقال الدفاع المدني صباح اليوم: يباشر مدني #بريدة حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.
تواصل فِرَق الدفاع المدني في بريدة، جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع أخشاب.
وقال الدفاع المدني صباح اليوم: يباشر مدني #بريدة حريقًا اندلع في مستودع أخشاب على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.