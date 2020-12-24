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هطولات تبدأ غدًا وتنتهي الاثنين.. "الأرصاد" تتوقع وتكشف خارطة الأمطار

حالة تشمل معظم المناطق.. وتتفاوت ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين 10- 13/ 5/ 1442هـ.

وقال المركز: الأمطار على مكة المكرمة ستكون متوسطة إلى غزيرة، وعلى المدينة المنورة متوسطة ومتوسطة إلى غزيرة، وعلى الباحة "متوسطة"، وحائل "متوسطة"، والقصيم "متوسطة"، والحدود الشمالية "خفيفة إلى متوسطة"، والجوف "خفيفة إلى متوسطة"، وتبوك "خفيفة إلى متوسطة"، والشرقية "خفيفة إلى متوسطة".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات تبدأ غدًا وتنتهي الاثنين.. "الأرصاد" تتوقع وتكشف خارطة الأمطار
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين 10- 13/ 5/ 1442هـ.

وقال المركز: الأمطار على مكة المكرمة ستكون متوسطة إلى غزيرة، وعلى المدينة المنورة متوسطة ومتوسطة إلى غزيرة، وعلى الباحة "متوسطة"، وحائل "متوسطة"، والقصيم "متوسطة"، والحدود الشمالية "خفيفة إلى متوسطة"، والجوف "خفيفة إلى متوسطة"، وتبوك "خفيفة إلى متوسطة"، والشرقية "خفيفة إلى متوسطة".

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:36 PM

هطولات تبدأ غدًا وتنتهي الاثنين.. "الأرصاد" تتوقع وتكشف خارطة الأمطار

حالة تشمل معظم المناطق.. وتتفاوت ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين 10- 13/ 5/ 1442هـ.

وقال المركز: الأمطار على مكة المكرمة ستكون متوسطة إلى غزيرة، وعلى المدينة المنورة متوسطة ومتوسطة إلى غزيرة، وعلى الباحة "متوسطة"، وحائل "متوسطة"، والقصيم "متوسطة"، والحدود الشمالية "خفيفة إلى متوسطة"، والجوف "خفيفة إلى متوسطة"، وتبوك "خفيفة إلى متوسطة"، والشرقية "خفيفة إلى متوسطة".

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