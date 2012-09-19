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"سكني": استفادة 45 ألف أسرة من "البناء الذاتي" حتى أغسطس 2021

امتدادًا للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45,816 أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، امتدادًا للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن البرنامج عن استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة؛ منها 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، ولتفاصيل أكثر حول كيفية الحصول على الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقًّا للدعم السكني ويمتلك أرضًا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق. وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضي تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميمًا مميزًا يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": استفادة 45 ألف أسرة من "البناء الذاتي" حتى أغسطس 2021
سبق

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45,816 أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، امتدادًا للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن البرنامج عن استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة؛ منها 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، ولتفاصيل أكثر حول كيفية الحصول على الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقًّا للدعم السكني ويمتلك أرضًا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق. وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضي تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميمًا مميزًا يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
02:52 PM

"سكني": استفادة 45 ألف أسرة من "البناء الذاتي" حتى أغسطس 2021

امتدادًا للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45,816 أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، امتدادًا للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن البرنامج عن استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة؛ منها 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، ولتفاصيل أكثر حول كيفية الحصول على الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقًّا للدعم السكني ويمتلك أرضًا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق. وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضي تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميمًا مميزًا يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".

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