في الجولة الـ20 من دوري المحترفين.. "الجميعة" يقود أبها لتجاوز الحزم

نجح فريق أبها في استعادة توازنه بتغلبه على ضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لحساب الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة، أضاف فريق أبها 3 نقاط لرصيده حيث بات يملك 28 نقطة احتل من خلالها المركز السادس، فيما بقي الحزم متذيلاً لجدول الترتيب بـ14 نقطة.

باغت فريق الحزم أصحاب الضيافة بهدف مبكر منذ الدقيقة التاسعة عن طريق أسامة الخلف الذي ارتقى فوق الجميع لمتابعة عرضية عبدالإله حفيظي برأسه داخل الشباك مسجلاً أول أهداف المباراة.



وأدرك أصحاب الضيافة التعادل بواسطة فهد الجميعة مستغلاً خطأ فادح من الحارس إبراهيم زايد بعد أن تابع عرضية ساري عمرو برأسه في الشباك عند الدقيقة (65) من زمن اللقاء.

وعاد ذات اللاعب في الأنفاس الأخيرة للقاء لتسجيل هدف الانتصار الثمين لفريق أبها بعد أن تابع عرضية سعد بقير في المرمى، وذلك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع.