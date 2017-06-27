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قتلى ومصابون.. جميع ضحايا مهاجم فيرتسبورغ الألمانية من النساء

"صومالي" يعاني مشكلات نفسية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ أمس من النساء.

وأوضح قائد الشرطة في فيرتسبورغ أن المشتبه به دخل متجرًا، وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينًا، وقتل الموظفة واثنتين أخريَيْن بالمتجر.

وأضاف بأن الجاني طعن بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّن مسؤولون أن الجاني الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث مهاجرٌ صومالي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يعاني مشكلات نفسية في السابق.

ألمانيا

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قتلى ومصابون.. جميع ضحايا مهاجم فيرتسبورغ الألمانية من النساء
سبق

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ أمس من النساء.

وأوضح قائد الشرطة في فيرتسبورغ أن المشتبه به دخل متجرًا، وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينًا، وقتل الموظفة واثنتين أخريَيْن بالمتجر.

وأضاف بأن الجاني طعن بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّن مسؤولون أن الجاني الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث مهاجرٌ صومالي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يعاني مشكلات نفسية في السابق.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:45 PM

قتلى ومصابون.. جميع ضحايا مهاجم فيرتسبورغ الألمانية من النساء

"صومالي" يعاني مشكلات نفسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ أمس من النساء.

وأوضح قائد الشرطة في فيرتسبورغ أن المشتبه به دخل متجرًا، وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينًا، وقتل الموظفة واثنتين أخريَيْن بالمتجر.

وأضاف بأن الجاني طعن بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّن مسؤولون أن الجاني الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث مهاجرٌ صومالي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يعاني مشكلات نفسية في السابق.

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