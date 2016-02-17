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الولايات المتحدة تعلن: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي من موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوًا محوريًا في فريق إدارة السفارة".

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الولايات المتحدة تعلن: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي من موسكو
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوًا محوريًا في فريق إدارة السفارة".

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
05:32 PM

الولايات المتحدة تعلن: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي من موسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوًا محوريًا في فريق إدارة السفارة".

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