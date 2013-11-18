النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد الرماية يشكر رئيس "الأولمبية" السعودية ويثمن دعمه للقطاع الرياضي

بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة في دورته الانتخابية 2024- 2021

رفع الاتحاد السعودي للرماية جزيل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية في دورته الانتخابية 2021 - 2024 وذلك برئاسة الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضوية كل من: الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود والمهندس محمد بن عبدالله الخليفة وشيخة بنت عبدالله الجبير ونواف بن عبدالله الفوزان ومحمد بن حمد الجميح وجهاد بن محمد الرشيد

وثمن رئيس اتحاد الرماية الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به الاتحاد والقطاع الرياضي من رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه الأمر الذي ساهم في تطوير رياضة الرماية بمختلف منافساتها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما نقل مباركته لكافة أعضاء المجلس بعد اعتمادهم، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة هذه الرياضة العريقة وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اتحاد الرماية يشكر رئيس "الأولمبية" السعودية ويثمن دعمه للقطاع الرياضي
سبق

رفع الاتحاد السعودي للرماية جزيل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية في دورته الانتخابية 2021 - 2024 وذلك برئاسة الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضوية كل من: الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود والمهندس محمد بن عبدالله الخليفة وشيخة بنت عبدالله الجبير ونواف بن عبدالله الفوزان ومحمد بن حمد الجميح وجهاد بن محمد الرشيد

وثمن رئيس اتحاد الرماية الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به الاتحاد والقطاع الرياضي من رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه الأمر الذي ساهم في تطوير رياضة الرماية بمختلف منافساتها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما نقل مباركته لكافة أعضاء المجلس بعد اعتمادهم، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة هذه الرياضة العريقة وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
11:01 PM

اتحاد الرماية يشكر رئيس "الأولمبية" السعودية ويثمن دعمه للقطاع الرياضي

بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة في دورته الانتخابية 2024- 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
21

رفع الاتحاد السعودي للرماية جزيل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية في دورته الانتخابية 2021 - 2024 وذلك برئاسة الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضوية كل من: الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود والمهندس محمد بن عبدالله الخليفة وشيخة بنت عبدالله الجبير ونواف بن عبدالله الفوزان ومحمد بن حمد الجميح وجهاد بن محمد الرشيد

وثمن رئيس اتحاد الرماية الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به الاتحاد والقطاع الرياضي من رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه الأمر الذي ساهم في تطوير رياضة الرماية بمختلف منافساتها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما نقل مباركته لكافة أعضاء المجلس بعد اعتمادهم، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة هذه الرياضة العريقة وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,589
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,198
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,230

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة