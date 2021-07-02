‏أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى. وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

"الحج" تعلن عن تجهيز مواقع إقامة لضيوف الرحمن بمشعر منى عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-02 ‏أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى.



وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 09:36 PM

"الحج" تعلن عن تجهيز مواقع إقامة لضيوف الرحمن بمشعر منى ضمن منظومة الهوية البصرية الجديدة وبالقرب من منشأة الجمرات





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‏أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى.



وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.