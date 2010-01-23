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رئيس جامعة شقراء يُصدر حزمة من القرارات الإدارية والأكاديمية في إدارة الجامعة وكلياتها

"القرني" مشرفًا على مكتب رئيس الجامعة.. و"ديمة" للتحضيرية و"المليحان" لـ"محاسبة المجتمع"

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، عددًا من القرارات الأكاديمية والإدارية في إدارة الجامعة وكلياتها التابعة لها في شقراء والمزاحمية وساجر.

وشملت القرارات: تكليف الدكتور صالح محمد القرني مشرفًا عامًّا على مكتب رئيس الجامعة، وتكليف الدكتور فايز غزاي العتيبي وكيلًا لعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية، وتكليف الدكتورة ديمة عامر القحطاني وكيلة لعمادة السنة التحضيرية لشطر الطالبات.

وتضمنت القرارات: تكليف الدكتور علي قاسم دراج رئيسًا لقسم الطب الباطني بكلية الطب بشقراء، وتجديد تكليف الدكتور منصور عبدالرحمن العقيل وكيلًا للتطوير والجودة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في ساجر، وتجديد تكليف الدكتور عبدالله محمد المليحان رئيسًا لقسم المحاسبة بكلية المجتمع بشقراء، وتجديد تكليف الدكتورة عائشة محمد القاسم رئيسة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمزاحمية، وتكليف خالد حميدي العتيبي مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، وتكليف عبدالرحمن صالح شويمان مديرًا للإدارة المالية.

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رئيس جامعة شقراء يُصدر حزمة من القرارات الإدارية والأكاديمية في إدارة الجامعة وكلياتها
سبق

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، عددًا من القرارات الأكاديمية والإدارية في إدارة الجامعة وكلياتها التابعة لها في شقراء والمزاحمية وساجر.

وشملت القرارات: تكليف الدكتور صالح محمد القرني مشرفًا عامًّا على مكتب رئيس الجامعة، وتكليف الدكتور فايز غزاي العتيبي وكيلًا لعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية، وتكليف الدكتورة ديمة عامر القحطاني وكيلة لعمادة السنة التحضيرية لشطر الطالبات.

وتضمنت القرارات: تكليف الدكتور علي قاسم دراج رئيسًا لقسم الطب الباطني بكلية الطب بشقراء، وتجديد تكليف الدكتور منصور عبدالرحمن العقيل وكيلًا للتطوير والجودة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في ساجر، وتجديد تكليف الدكتور عبدالله محمد المليحان رئيسًا لقسم المحاسبة بكلية المجتمع بشقراء، وتجديد تكليف الدكتورة عائشة محمد القاسم رئيسة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمزاحمية، وتكليف خالد حميدي العتيبي مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، وتكليف عبدالرحمن صالح شويمان مديرًا للإدارة المالية.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
03:46 PM

رئيس جامعة شقراء يُصدر حزمة من القرارات الإدارية والأكاديمية في إدارة الجامعة وكلياتها

"القرني" مشرفًا على مكتب رئيس الجامعة.. و"ديمة" للتحضيرية و"المليحان" لـ"محاسبة المجتمع"

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فلاح الجوفان - الرياض
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أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، عددًا من القرارات الأكاديمية والإدارية في إدارة الجامعة وكلياتها التابعة لها في شقراء والمزاحمية وساجر.

وشملت القرارات: تكليف الدكتور صالح محمد القرني مشرفًا عامًّا على مكتب رئيس الجامعة، وتكليف الدكتور فايز غزاي العتيبي وكيلًا لعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية، وتكليف الدكتورة ديمة عامر القحطاني وكيلة لعمادة السنة التحضيرية لشطر الطالبات.

وتضمنت القرارات: تكليف الدكتور علي قاسم دراج رئيسًا لقسم الطب الباطني بكلية الطب بشقراء، وتجديد تكليف الدكتور منصور عبدالرحمن العقيل وكيلًا للتطوير والجودة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في ساجر، وتجديد تكليف الدكتور عبدالله محمد المليحان رئيسًا لقسم المحاسبة بكلية المجتمع بشقراء، وتجديد تكليف الدكتورة عائشة محمد القاسم رئيسة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمزاحمية، وتكليف خالد حميدي العتيبي مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، وتكليف عبدالرحمن صالح شويمان مديرًا للإدارة المالية.

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