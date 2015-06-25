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بداية من اليوم.. إغلاق مناطق من سيدني مع تزايد الإصابات بكورونا

لمدة أسبوع على الأقل

فرضت السلطات المحلية في أستراليا، الإغلاق على مناطق في سيدني لمدة أسبوع على الأقل بداية من اليوم، مع تنامي تفشي فيروس كورونا.

وأفادت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجليان، بأن السلطات الصحية سجّلت 22 حالة جديدة منذ آخر تحديث للحالات، مشيرةً إلى أن السكان في أربع مناطق داخلية وشرقي سيدني ينبغي لهم عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وتشمل أسباب مغادرة المنزل العمل أو التعليم أو التسوّق أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وسجّلت ولاية نيو ساوث ويلز ما مجموعه 5507 إصابات بكوفيد-19، و56 وفاة بسبب المرض منذ بداية الجائحة، في حين يخضع 56 شخصاً للعلاج من المرض من بينهم حالة في العناية المركزة.

وتمكنت أستراليا حتى الآن من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما في ذلك إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020، وسجّلت البلاد أكثر من 30 ألفاً و400 إصابة، فيما سجّلت 910 وفيات منذ بداية الجائحة.

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بداية من اليوم.. إغلاق مناطق من سيدني مع تزايد الإصابات بكورونا
سبق

فرضت السلطات المحلية في أستراليا، الإغلاق على مناطق في سيدني لمدة أسبوع على الأقل بداية من اليوم، مع تنامي تفشي فيروس كورونا.

وأفادت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجليان، بأن السلطات الصحية سجّلت 22 حالة جديدة منذ آخر تحديث للحالات، مشيرةً إلى أن السكان في أربع مناطق داخلية وشرقي سيدني ينبغي لهم عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وتشمل أسباب مغادرة المنزل العمل أو التعليم أو التسوّق أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وسجّلت ولاية نيو ساوث ويلز ما مجموعه 5507 إصابات بكوفيد-19، و56 وفاة بسبب المرض منذ بداية الجائحة، في حين يخضع 56 شخصاً للعلاج من المرض من بينهم حالة في العناية المركزة.

وتمكنت أستراليا حتى الآن من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما في ذلك إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020، وسجّلت البلاد أكثر من 30 ألفاً و400 إصابة، فيما سجّلت 910 وفيات منذ بداية الجائحة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
01:14 PM

بداية من اليوم.. إغلاق مناطق من سيدني مع تزايد الإصابات بكورونا

لمدة أسبوع على الأقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فرضت السلطات المحلية في أستراليا، الإغلاق على مناطق في سيدني لمدة أسبوع على الأقل بداية من اليوم، مع تنامي تفشي فيروس كورونا.

وأفادت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجليان، بأن السلطات الصحية سجّلت 22 حالة جديدة منذ آخر تحديث للحالات، مشيرةً إلى أن السكان في أربع مناطق داخلية وشرقي سيدني ينبغي لهم عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وتشمل أسباب مغادرة المنزل العمل أو التعليم أو التسوّق أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وسجّلت ولاية نيو ساوث ويلز ما مجموعه 5507 إصابات بكوفيد-19، و56 وفاة بسبب المرض منذ بداية الجائحة، في حين يخضع 56 شخصاً للعلاج من المرض من بينهم حالة في العناية المركزة.

وتمكنت أستراليا حتى الآن من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما في ذلك إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020، وسجّلت البلاد أكثر من 30 ألفاً و400 إصابة، فيما سجّلت 910 وفيات منذ بداية الجائحة.

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