من خلال بيان أصدره اليوم.. الاتحاد الآسيوي يساند إقامة كأس العالم كل عامين

رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخطة الاتحاد الدولي "فيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين، بدلًا من النظام الحالي كل أربع سنوات.

ففي مايو الماضي صوّت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلًا من أربعة أعوام.

وقال الاتحاد القاري في بيان نشره عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية: "يرحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعملية التشاور المكثفة التي قام بإطلاقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تقييم خيارات تعديل روزنامة المباريات الدولية عبر إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلًا من النظام الحالي كل أربع سنوات، وذلك بحسب المقترح المقدم من عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء، ومن ضمنها اتحادات أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 في الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2021".

وأضاف: "يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحسب إطار الرؤية والمهمة على طموحات ضمان سطوع الفرق واللاعبين الآسيويين على المستوى العالمي، وذلك من مسابقات عالمية المستوى وتنفيذ برامج مخصصة لضمان تحقيق المزيد من التطوير في الاتحادات الوطنية الأعضاء".

وتابع البيان: "وفي ذات الوقت فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتمسك بالتزامه تعزيز التفاعل مع جماهير كرة القدم في قارة آسيا، والتي تعتبر القاعدة الجماهيرية الأكبر في العالم، والتي تسجل أرقام تفاعل قياسية، ضمن جهود المحافظة على مكانة كرة القدم كرياضة أولى في القارة".

وأردف: "يقدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التطور الطبيعي لإقامة مباريات أكثر قيمة، بحسب شعار إطار الرؤية "كرة القدم من أجل الغد"، والأهم من ذلك يشيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بروح الشراكة وقيم التناغم التي يشدد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال أسلوب التشاور".

وكما ثبت في أكثر من مرة، خاصة في هذه الأوقات الحافلة بالتحديات، فإن الشراكة الاستثنائية التي تشكل الأساس في كرة القدم الآسيوية والعالمية، وهي تساهم بتجاوز المنح وتشكل القاعدة لخلق بيئة تدعم الإبداع والتغيير والنجاح الجماعي.

وأوضح أنه "يفتخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوة الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء؛ حيث إن طموحاتنا كانت دائمًا بناء وحماية روح الوحدة والتضامن داخل مجتمع كرة القدم العالمية؛ سعيًا لإيجاد مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للعبة".

وختم البيان بالقول: "يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الثابت بالعمل مع كافة أطراف اللعبة في قارة آسيا؛ حيث نتطلع للتفاعل في صقل مستقبل روزنامة المباريات الدولية، وبشكل يعكس الاحتياجات المتنوعة ويحقق فوائد أكبر لكل مناطق العالم".